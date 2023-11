Eduardo Ramírez y Sasil de León tienen intrincada final en proceso de Morena en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Situación excepcional en Chiapas”, dijo Mario Delgado Carrillo, el dirigente nacional morenista antes de anunciar el resultado de dos encuestas realizadas por Morena con sólo una encuesta espejo para cada muestra.

El problema es que de las dos encuestas espejo que suelen hacerse a la de Morena sólo pudo realizarse una, y el resultado fue contrastante en los dos ejercicios pero, finalmente, favorable para los senadores Eduardo Ramírez y Sasil de León.

La situación implicó destrabar las dudas: una primera encuesta de Morena tenía una variación favorable al senador Eduardo Ramírez, mientras que la espejo resultaba en empate de este con el exsecretario de Salud, Pepe Cruz. Una segunda encuesta mostró como ganador a Eduardo Ramírez, pero la espejo a Pepe Cruz.

En cualquier escenario, por ser mujer, la mejor posicionada fue la senadora Sasil de León.

Pepe Cruz es identificado con el llamado Grupo Tabasco que encabeza Adán Augusto López Hernández. En tanto, Eduardo Ramírez y Sasil de León, tienen en común haber sido cercanos colaboradores de Manuel Velasco Coello.

De acuerdo a Mario Delgado no fue posible tener una encuesta espejo garantizaba una muestra integra y la otra no debido a diversos incidentes que no fueron revelados. Sin embargo, al finalizar el anuncio, el dirigente morenista se refirió a la muerte de dos encuestadores miembros de Morena, así como a la desaparición de un tercero.

Debido a lo anterior, medieron por segunda ocasión y, otra vez, sólo una encuesta espejo sirvió.

Al final, se promediaron las intenciones de voto y el asunto quedó destrabado con el posicionamiento de Eduardo Ramírez.

Hasta la medianoche aún falta por decidir entre Ramírez y De León, como en la mayoría de los estados en disputa, quién será el candidato o candidata una vez que se aplique la regla de género, lo que sucederá después de que se dé a conocer el resultado de Ciudad de México.