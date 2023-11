Empresarios arropan a Claudia Sheinbaum en Nuevo León

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).- En su visita a la entidad, la aspirante morenista Claudia Sheinbaum Pardo fue cobijada por la clase empresarial, con la que se reunió esta tarde, como parte de uno de sus eventos de precampaña.

Luego de una reunión que sostuvo con simpatizantes, por la tarde se reunió en un sitio llamado la Casa del Centro con hombres de negocios y académicos, entre los que estaban Carlos Bremer director de Value; Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía; Fernando Turner, de Katcom, entre otros.

Posteriormente, en conferencia con los medios, la exjefa de Gobierno de la CDMX señaló que los hombres de negocios han prosperado en el presente sexenio, pues son considerados un factor relevante en la economía nacional.

“Los empresarios son muy importantes para México, como la inversión privada. Estamos en contra de la corrupción, pues no había distinción entre los poderes económico y político, y es muy sano para México que esa distinción exista. Estamos en favor de la inversión privada que genere bienestar”, dijo.

Recordó que en el primer semestre de este año, la Inversión extranjera Directa (IED) fue de 30 mil millones de dólares, una cantidad inédita en la historia del país.

En el tema político, la llamada coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación mencionó que Samuel García Sepúlveda, quien se registrará este domingo precandidato de MC, es sólo otro contendiente en el espectro de aspirantes.

“Es un contendiente más. Movimiento Ciudadano está por definir quien lo va a representar. Hasta ahora es solo Samuel el que ha levantado la mano. Sabíamos que venía el candidato o candidata de MC es una contienda en la que por lo menos vamos a participar tres, a menos que algún candidato independiente logre un millón de firmas que es lo que se requiere en el Instituto Nacional Electoral”.

“Nosotros estamos claros en que la gran mayoría del pueblo de México nos respalda. No solo lo dicen las encuestas. Si no que tenemos un proyecto para el país que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y tenemos que construir en base a eso”, dijo.

Mencionó que aunque Samuel se incorpore a la contienda como único hombre, las encuestas señalan que el 70% quiere a una Presidenta mujer, y aclaró que es tiempo de “mujeres transformadoras”, no solo para que se elija un género específico.

En reunión con simpatizantes en el Gimnasio Nuevo león Unido, la morenista se dijo respetuosa y satisfecha de los resultados de las encuestas para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Cuarta Transformación que, eventualmente serán candidatos de Morena para los comicios del 2024.

“En Morena y en nuestro movimiento, que quede claro aquí en Nuevo León y en toda la República: manda el pueblo de México, no manda nadie más. El bastón de mando que me fue entregado por el mejor Presidente en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, ese bastón de mando es una gran responsabilidad, representa darle continuidad a nuestro movimiento”. “Representa conservar y ampliar el legado de Andrés Manuel, pero representa también que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México, no mandamos por intereses personales, por intereses de uno, de otro, aquí no hay acuerdos cupulares”, destacó.

En la concentración a la que acudieron empresarios, representantes populares y dirigentes estatales Sheinbaum se refirió a la “prosperidad compartida”, que lleva, como premisa “primero los pobres”.

“Nuevo León es tierra de emprendedores y emprendedoras, pero también es tierra de contrastes, y así como decía Morelos, padre de la patria junto con Hidalgo, debe modularse la opulencia y la indigencia, desde la Independencia. También nosotros defendemos lo mismo, por eso hablamos de prosperidad compartida”, señaló.

En el evento, la dirigente estatal Anabel Alcocer dijo que Sheinbaum representa el segundo piso de la cuarta transformación, por lo que si gana seguirá el proyecto iniciado por AMLO.