Xóchitl Gálvez acusa a Samuel García de desviar recursos e incumplir su palabra

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez se lanzó contra Samuel García, al que acusó de abandonar la gubernatura de Nuevo León para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano para la Presidencia, y desviar recursos públicos al hacer proselitismo a costa del erario.

En su visita a Monterrey para presentar su informe legislativo, la senadora panista, que abandera el Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) se concentró en atacar al aún mandatario emecista, quien apenas ayer dijo que la había rebasado en preferencias ciudadanas de acuerdo con sus propios sondeos públicos.

“Los mexicanos tendrán que saber si quieren a una persona que usa recursos públicos para promocionarse. Hemos visto la cantidad de dinero que le mete al Facebook, del dinero público de Nuevo León, como si el estado no tuviera problemas, zonas marginadas que requieren los recursos públicos”.

“Yo no estaría de acuerdo (que haga precampaña como gobernador). Creo que es indebido desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista ético. Creo que los neolonenses sí le pueden decir que no manche, que no se gaste la lana del pueblo”, dijo en conferencia de prensa.

Dijo que los abogados del Frente analizarán si emprenden acciones legales por estas conductas.

En la andanada de reclamos que lanzó a García Sepúlveda, Gálvez Ruiz consideró lamentable, para Nuevo León, que el mandatario incumpla sus compromisos con el pueblo y con la clase política, pues así como dijo que permanecería seis años, a los diputados también les ha fallado al desdeñar acuerdos.

“Es lamentable lo que está viviendo Nuevo León, lamentable que alguien busque un cargo y cuando tiene la oportunidad de servir desde ese cargo, de transformar y hacer realidad lo que prometió. Yo lo escuche desde el senado no una, veinte veces criticar y agredir al Bronco (exgobernador Jaime Rodríguez), que no tenía palabra, que usaba recursos públicos para promoverse, y al final está haciendo exactamente lo mismo”.

“Escuchando a los presidentes de los partidos, ha habido varios intentos de acuerdos. En la mesa ha dado su palabra de temas relacionados con el presupuesto, con el nombramiento del Fiscal del estado y se retira la palabra, no le gusta cumplirla. Lástima que sea de Nuevo León, porque acá los norteños tienen fama de ser gente de palabra”, dijo.

Xóchitl reveló que tenía la intención de llegar desde la noche del viernes a la entidad para pernoctar en la casa de una familia y vivir la problemática de la falta de agua, pero como llegó de madrugada, sería hasta este sábado cuando haría la visita.