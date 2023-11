Xóchitl Gálvez cita a Colosio y a Maquío en el Monumento a la Revolución (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Xóchitl Gálvez recordó a Luis Donaldo Colosio y Manuel J. Clouthier, candidatos presidenciales en 1994 y 1988 respectivamente, en su discurso de este domingo en el Monumento a la Revolución.

“Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hace 30 años hoy eso sigue siendo verdad, millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia”, afirmó la representante del Frente Amplio por México, al recordar al político sonorense asesinado en 1994.

Al presentar su informe de actividades como senadora en las inmediaciones del Monumento de la Revolución, la virtual candidata a la presidencia aseguró que “no hay espacio para la mentira y la improvisación”.

Sin embargo, en un momento “se le fue” el discurso y tuvo que improvisar ante sus simpatizantes.

“Estoy aquí ante ustedes, superarme no fue sencillo, requirió valor y carácter. Pude haber claudicado muchas veces, motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión… y ya se me fue el discurso”.

Inmediatamente, los seguidores aplaudieron y la vitorearon.

"Bueno, como ya no hay discurso voy a improvisar... bueno, ya está"", dijo Gálvez y continuó.

Que terrible que Xóchitl Gálvez se exponga así. Una candidata presidencial que depende de un teleprompter para hablar está lejísimos de ser presidenta. pic.twitter.com/TRzgCX8Uno — Gracia Alzaga (@graciaalzaga) November 12, 2023

En micrófono, la legisladora panista aseguró que México vive momentos cruciales, por lo que es hora de honrar valores e historia.

“Aquí y ahora no hay espacio para la cobardía, para la mentira ni la improvisación”, aseveró.

También hizo un llamado a quienes ejercen el servicio público para que rindan cuentas y dejen de “echar culpas” o justificarse en el pasado.

“Rendir cuentas es dar la cara, no hay que esconderse atrás de una oficina para evadir la responsabilidad”, atizó.

Recordó que en sus giras, conoció a niños que padecen cáncer y que no pueden tener acceso a medicamentos, por los que ha denunciado muchas veces desde el Senado de la república.

“No debería haber ningún mexicano sin medicinas”, apuntó la legisladora panista, quien enfatizó que en su labor pugnó por el regreso del Seguro Popular y que incluso propuso una forma para obtener recursos”.

Entre las propuestas como virtual candidata a la presidencia, destacó que la entrega de la pensión universal se entregue a partir de 60 años.

Añadió que estos deben priorizarse en lugares con mayor marginación, pero precisó que algo con lo que no está de acuerdo es que las personas deban pagar por sus medicamentos, como no ocurría cuando existía el seguro popular.

Casi al final recordó a Manuel J. Clouthier, Maquío, candidato del PAN en 1988.

“Cito al gran Maquío: mi lucha no es para que tú creas en mí, para que tú creas en mis sueños, sino para que tú creas en ti y creas en tus sueños”.