AMLO acusa a Karla Quintana de "alterar" registro de desaparecidos en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, responde a intereses de un grupo de derecha y es falso que haya 126 mil personas desaparecidas, lo cual demostrará cuando presente el censo de su gobierno, en un mes, “si yo no soy Calderón”.

Dijo que hay un grupo, dentro y fuera de su gobierno, y “el coordinador de todo ese grupo que es un derechoso, seudodefensor de derechos humanos, un farsante, Emilio Álvarez Icaza senador del bloque conservador”, también arremetió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, “y ahí se pueden imaginar”, a la que acusó de ser “muy cercana al departamento de Estado de Estados Unidos, estamos haciendo la investigación porque vamos a informar sobre la realidad”.

“Estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento, así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos, la señora Karla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha”, afirmó.

El mandatario cuestionó: “Cómo llegaron al gobierno de nosotros, quién sabe, pero todo eso lo vamos a aclarar porque no es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos, para que tengan una idea, no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado”.

De manera muy irresponsable y de mala fe, dijo, daban conferencias y entrevistas para afirmar que había más de 120 mil personas desaparecidas y que, incluso, en los últimos años la cifra era creciente.

En torno a Quintana también señaló: “He estado escuchando, hasta presentó la señora Karla un libro sobre el tema y ya le vamos a demostrar que cuando menos actuó de manera irresponsable, de mala fe”, pero no habló de interponer denuncias por estos hechos.

“Es mucho mejor poner al descubierto a todos estos farsantes que presentarles denuncias, imagínese que al final terminan en el Poder Judicial, no, nos interesa que la gente, porque hay muchos que son auténticos defensores de derechos humanos, que les preocupan todos estos abusos, violaciones, crímenes, pero que se confunden porque hay muchos charlatanes”, aseguró.

También reiteró que en el caso de Ayoztinapa este grupo tuvo injerencia porque desde que se informa la verdad histórica del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, “rarísimo, ni los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni los supuestos defensores de Derechos Humanos, el Pro, otras organizaciones no gubernamentales, los mismos abogados de los papás de los muchachos, nadie” se quejó, pero con su gobierno se revirtió porque “por suerte estoy comprometido a que se conozca la verdad y que haya justicia”.

También se refirió a la liberación de los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes estudiantes, lo cual se logró bajo el argumento de tortura pese a que en esta administración se encontró que no aplicaron los protocolos de Estambul, además de que en la nueva investigación “ya sabemos que sí participaron”.

En estos hechos también involucró a la CIDH “y todo este grupo que está interrelacionado con el caso de desaparecidos y el caso Ayotzinapa y ahora es un grupo contrario a nosotros están en una abierta campaña. Nada más que se equivocan porque nosotros no somos simuladores y siempre actuamos con apego a la verdad y vamos a informar de todo”.

Al hacer estas aclaraciones dijo que en todos lados hacen dudar porque “en el tiempo del autoritarismo neoliberal se hacían barbaridades, “piensan que todos somos iguales. No somos iguales”.

En elaboración del nuevo censo de personas desaparecidas, afirmó que “se está haciendo con la participación de todo el gobierno porque nos dimos cuenta de que había una actitud cuando menos irresponsable, conferencias de prensa para decir que había 126 mil desaparecidos y además un crecimiento de los últimos años, si yo no soy Calderón. Nosotros no reprimimos, no se ordena la desaparición de nadie, no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres”.