Marcha LGBTIQ+ llega hasta el Zócalo con su clamor de justicia por magistrade Ociel Baena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de más de una hora, personas de la comunidad LGBTIQ+ y aliades llegaron al Zócalo capitalino para exigir justicia por la muerte de Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, y su pareja.

Al tratarse de una marcha improvisada, el Palacio Nacional recibió a la manifestación sin las vallas que comúnmente se colocan cuando hay movilizaciones en la Ciudad de México. El edificio sólo está protegido por el barandal que impide acercarse a los deudores que mantienen un campamento en exigencia de tarifas de energía eléctrica más justas.

En consecuencia, los activistas y aliades colocaron las mantas con los rostros de las personas LGBTTTIQ+ que han sido asesinadas, entre ellas el de Ociel Baena, y encendieron velas para honrar su memoria.

Algunos manifestantes aprovecharon la oportunidad para brincar el barandal afuera de Palacio Nacional para realizar pintas en la fachada del edificio donde reside el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el nombre de Ociel Baena, quien al día de su muerte era integrante del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes.

Ante las pintas, elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México salieron a tratar de resguardar el edificio, lo que provocó los reclamos de los manifestantes.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigues”; “Ociel no murió, el Estado le mató”, fueron algunas de las consignas con las que recibieron a los elementos de la SSCCDMX.