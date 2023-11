Sheinbaum promete a AMLO en su cumpleaños cuidar “su gran legado”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños, le dijo que cuidará “su gran legado” y que el cierre de su gobierno “será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México estaremos haciendo historia”.

Así celebró la morenista a su mentor político en su aniversario 70 en su cuenta de la red social X:

"Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena": Sheinbaum

En su mensaje, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, siguió:

“Usted nos ha enseñado a no rendirnos y no claudicar frente a la adversidad y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza democrática y su historia, no hay nada que lo detenga”.