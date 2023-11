Diputados alertan por desvíos de Samuel García para precampaña presidencial

MONTERREY, N. L. (apro).- Diputados locales advirtieron del posible desvío de recursos en el que incurriría el aún gobernador Samuel García si se lanza a la precampaña presidencial cuando aún esté en el puesto, y si utiliza personal de la administración para recabar firmas de simpatizantes, como lo hizo su antecesor Jaime Rodríguez Calderón.

Waldo Fernández, de Morena, y Lorena de la Garza, del PRI, coincidieron que, en el supuesto de que use tiempo y trabajadores estatales para sus propósitos personales, García Sepúlveda violaría la Constitución Federal en su Artículo 134: “(…) Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Fernández González, advirtió que luego de inscribirse el pasado domingo en la contienda interna para buscar la candidatura por Movimiento Ciudadano, Samuel anunció que saldrá de gira sin separarse del cargo, con lo cual utilizaría el tiempo oficial de su mandato para hacer actividades personales de proselitismo, lo que está prohibido por la ley.

García Sepúlveda solicitó licencia para separarse formalmente del puesto del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024, pero aclaró que no dejaría la gubernatura mientras hacía sus giras que serían, dijo, cerca de la entidad, en destinos como Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, y Saltillo y Monclova, en Coahuila.

Señaló el morenista: “Puede hacer precampaña sábado o domingo, pero entre semana no lo puede hacer porque caería en desvío de recursos. Lo correcto sería que se fuera a la precampaña, dejara a un encargado del despacho, regresara el 1 de diciembre, retomara la gubernatura y al día siguiente podría ya tomar la licencia”.

El Instituto Nacional Electoral (INE), que observa los actos políticos de los aspirantes, puede actuar de oficio, pues estos recorridos serían evidentes violaciones a la legislación, dijo el coordinador de la bancada morenista de la legislatura nuevoleonesa.

“Esto sería un desvío de recursos público, notorio y flagrante y el INE debe intervenir. Como es notorio puede actuar de oficio o con la denuncia de algún partido. Recordemos que cuando hay un mitin, o juntas cerradas de los partidos políticos, están los observadores del Instituto, como puede ocurrir en este hecho público, si se da el caso del gobernador que recorre el país, sin que medie una licencia o deje un encargado del despacho”, alertó.

Puede ser Samuel como El Bronco

La legisladora del PRI, Lorena de la Garza Venecia, advirtió que para la recolección de 500 mil firmas que necesita para obtener la candidatura de MC para la presidencia, García Sepúlveda puede utilizar personal del Gobierno del Estado, como fue el caso de su antecesor Jaime Rodríguez, El Bronco, que por ello fue sancionado.

“Algo que hemos señalado en esta aventura política del Gobernador es que tenemos qué hacer todo lo necesario para mantener la gobernabilidad en Nuevo León. Es muy grave que tengamos a un gobernador que aún no tiene licencia, pero ya está en precampaña para la Presidencia de la República”.

“Tenemos que estar vigilantes de que el recurso de los nuevoleoneses, el gasto público no sea desviado para la precampaña, que los proveedores que están asignando contratos no terminen desviando dinero para la precampaña, que los funcionarios que hoy ostentan un cargo no terminen recolectando las 500 mil firmas que necesita él para ser candidato de su partido, igualito, como le pasó a Jaime Rodríguez”, recordó.

En el proceso electoral del 2018, para juntar firmas para su candidatura presidencial sin partido, El Bronco empleó trabajadores del Gobierno estatal, lo que le valió una sanción del INE por desvío de recursos.