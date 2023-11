En Morena no hay corrientes reviran Sheinbaum y Delgado a Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional de Morena dijo desconocer el acuerdo o “entendimiento” al que llegaron Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum mediante el que según el excanciller el grupo que encabezará participará con el de Sheinbaum en una “coalición de fuerzas, no de una uniformidad sometida”.

Ayer durante su anuncio de permanencia en Morena Ebrard dijo que se reunió en persona con Sheinbaum en dos ocasiones, y que ambos acordaron dejar atrás el “antagonismo sin fin”. A cambio, según dijo, se comprometieron a colocar integrantes de su grupo –el Camino de México-- en las comisiones de elecciones y de encuestas y en los demás órganos directivos del partido, para tener oportunidades de conseguir candidaturas en las elecciones venideras.

Y aseguró: “si nosotros somos la segunda fuerza dentro de Morena, según los resultados oficiales, debemos ser tratados como tales”

Las declaraciones vertidas por Ebrard generaron reacción de Mario Delgado, quien afirmó que Morena “no es un partido de corrientes ni de cuotas ni de cuates”, pero también en la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación quien aseveró que, por estatutos, no se permiten corrientes internas que puedan dañar los objetivos del movimiento.

“En Morena están prohibidas las corrientes y están prohibidas las cuotas, si entramos en una dinámica de cuotas y cuates sería la destrucción del movimiento, Morena debe mantenerse como un instrumento de lucha del pueblo, hay absoluta apertura, pero no podemos cometer el error ni permitir corrientes porque eso fue lo que mató al PRD, aquí es tómbola y encuesta”, sentenció Delgado Carillo en conferencia de prensa.

Ayer el ex aspirante a coordinar la 4T @m_ebrard aseguró que sus seguidores representaban “la segunda fuerza en Morena”. Hoy el presidente del partido @mario_delgado respondió que no hay corrientes y que entrar en un esquema de cuotas sería la destrucción del movimiento. ???? pic.twitter.com/OfXSzPrI6x

El líder morenista dijo no tener conocimiento de que los aliados de Ebrard tengan interés de pertenecer a las comisiones, pero –aclaró-- la Comisión de Encuestas es electa vía Consejo Nacional y la de encuestas vía Comité Ejecutivo Nacional.

“Pues no, no lo conozco (el acuerdo o entendimiento con Sheinbaum), pero en todo caso tendría que ser un acuerdo con el Consejo Nacional si hay interés de que haya un perfil en la Comisión de Encuestas y también el Comité Ejecutivo tendría que tener conocimiento de la Comisión de Elecciones. Y las posiciones en la dirigencia nacional son electas a través del Congreso Nacional, por supuesto que pueden participar en el próximo Congreso Nacional”, subrayó Mario Delgado.

Por su parte, Claudia Sheinbaum afirmó que por estatutos, en Morena no se permiten corrientes internas que puedan dañar los objetivos del movimiento.

“Somos un sólo movimiento, un sólo partido, que además representamos el anhelo del pueblo de México y esto no se nos debe de olvidar”, dijo a través de un mensaje a sus seguidores en sus redes sociales.

La virtual candidata presidencial también afirmó que en Morena no hay corrientes, y si bien celebró la permanencia de Ebrard en el movimiento para abonar a la unidad interna, recordó que busca que no pase lo mismo que en el PRD con el surgimiento de varias tribus internas que terminaron por debilitar al partido.

