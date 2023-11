Fiscalía de Aguascalientes afirma que pareja mató a magistrade y se suicidó; familia rechaza versión

AGUASCALIENTES (apro).- Esta mañana, durante los eventos funerarios y homenajes póstumos realizados para le magistrade electoral, Jesús Ociel Baena Saucedo y para su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera; la familia del activista LGBTQ+ dijo no creer en el móvil que la fiscalía de Aguascalientes ha sugerido, aún y cuando las investigaciones siguen en curso.

Poco antes de las nueve de la mañana, mientras los cuerpos de ambas personas eran velados de manera conjunta por sus familias, el fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega, declaró ante medios nacionales y locales que a 24 horas de los hechos, las indagatorias señalaban que le magistrade habría sido asesinado por su pareja, que su cuerpo mostraba veinte heridas realizadas con una navaja de afeitar –una de las cuales fue mortal–, y que, posteriormente, Dorian Daniel se habría quitado la vida.

Figueroa Ortega agregó que debido a que la investigación permanece abierta, esa versión no era concluyente, que los resultados de los exámenes toxicológicos estaban en proceso y que los celulares de ambas personas no habían sido aún revisados.

También dijo que no se descartaba un crimen de odio.

Previo a darla a conocer en medios de comunicación, la versión del posible móvil no fue compartida con las familias de las víctimas, confirmó durante los servicios funerarios Cynthia Baena Saucedo, hermana de le magistrade, quien aseguró que no tenían ningún contacto con la fiscalía de Aguascalientes, tachó la información como una mentira y exigió limpiar el nombre Jesús Ociel y de Dorian Daniel.

“Exigimos justicia, que limpien su nombre porque es falso todo lo que están diciendo. No hemos hablamos con nadie, no hemos tenido ningún acercamiento ni respuestas. No hemos hablado con la fiscalía. Son mentiras que se hubieran lesionado entre ellos, eran personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho, no tenían maldad. Es falso todo eso, incluso fueron a Oaxaca felices, contentos, nosotros hablamos con él el domingo en la noche, cuando iban llegando al aeropuerto, estaban contentos los dos”, dijo entre lágrimas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, declaró en medios locales que la madrugada del lunes, cuando ambas personas arribaron al aeropuerto de Aguascalientes tras un viaje a Oaxaca, las cámaras mostraron que “no cruzan palabra cuando bajan su equipaje, ese es un dato quizá característico”, dijo para fortalecer la versión de que Jesús Ociel y Dorian Daniel mantuvieron diferencias e, incluso, alguna discusión.

Durante el homenaje póstumo realizado a ambas víctimas en las instalaciones del Tribunal Electoral Local, Juan Baena, padre de Jesús Ociel, exigió no permitir que el caso quede estancado y agregó que la información que se ha dado a conocer es una “falta a la inteligencia”.

“Agradecemos tanta muestra de cariño y apoyo para mi hijo, un gran líder, perdió una batalla aquí pero va a seguir luchando, seguro que seguirá la guerra en donde esté. Su trabajo fue muy importante aquí, de mucho peso en la sociedad y en la autoridad del estado de Aguascalientes, en donde mi hijo hizo toda su carrera profesional. Les pido por favor que no dejen que este suceso se quede estancado, los medios yo no los he visto, no quiero contaminarme, le he pedido a mi familia que no lo haga, pero nos hemos enterado por terceras personas, es una falta de respeto a la inteligencia no nada más de nosotros sino de todas las personas que se consideran con un poquito de intelecto. No es cierto lo que ellos están manejando, y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que la mayoría no lo cree. Ojalá un día mi hijo, en donde esté, vea que los resultados de su lucha no fueron en balde”, declaró ante las personas asistentes.