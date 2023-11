“Ha demostrado ser un hombre responsable”: AMLO celebra que Ebrard permanezca en Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que Marcelo Ebrard actuó de manera consecuente, “celebro la decisión que tomó, ha demostrado ser un hombre responsable”, también aprovechó para elogiar a la aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum.

“Por legítimo que sea el interés personal siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, de la nación, eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo, si no se le tiene amor al pueblo no se es político”, señaló.

El mandatario federal agregó que “si se está pensando que la política es corrupción no es eso la política, el corrupto no es político, el racista no es político el clasista no es político, el que no le tiene amor al pueblo no es político, es un politiquero, oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa, menos político, la política es un noble oficio, es como el periodismo, nobles oficios. El periodismo y la política son tan nobles y limpios que ni los más corruptos o sucios periodistas o políticos han podido manchar estas actividades”.

Previo a esos comentarios y sin que se le consultara al respecto, el presidente tomó la iniciativa para afirmar: “Me da mucho gusto que se estén llevando a cabo bien las cosas en todos los partidos, lo que tiene que ver con Morena, que es el que ha estado resolviendo, pues todo ha salido muy bien”.

A quienes opinan que no es cierto que ya entregó el bastón a la exjefa de Gobierno, respondió: “No me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso, no tengo un doble discurso, una doble moral, no soy hipócrita y estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum que es una mujer excepcional, preparada”.

Incluyó temas de trayectoria académica y de estudios: “Yo tengo licenciatura, ella tiene doctorado, es investigadora, creo que del Sistema Nacional de Investigación, de primera, la conozco porque la invité a participar, no nos conocíamos cuando fui jefe de Gobierno, fue la secretaria de Medio Ambiente y estaba de investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y entró a participar y me ayudó muchísimo”.

Entre los aspectos que reiteró fue que la aspirante enfrentó el problema de la contaminación en la Ciudad de México, “solo dos días en todo el gobierno hubo contingencias ambientales”, también, indicó, creó el sistema del Metrobús y le ayudó en el asunto de los segundos pisos y destacó que algo muy importante fue que ella inició lo de la separación de la basura.

“O sea mucho muy preparada, con convicciones y honesta, entonces ya es la que dirige el movimiento de transformación, yo estoy ya dedicado a terminar obras, ya me faltan diez meses. Ayer cumplí 70 años, como dicen mis adversarios, ya estoy chocheando, aunque todavía estoy bateando arriba de 300”, dijo.

En torno a que se eligieron a los “coordinadores de la transformación”, afirmó que en Morena “todo muy bien”.