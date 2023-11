Huachinango por verdillo o tilapia china: Exponen estafa en venta de pescado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su más reciente estudio titulado “Gato x Liebre, engaño en las mesas, peligro en los mares”, la organización Oceana expuso cifras alarmantes sobre la sustitución de pescados en restaurantes de Los Cabos, posicionándola como la segunda ciudad con el mayor porcentaje de este fenómeno en México, solo detrás de Ciudad Obregón en Sonora.

La investigación, enfocada en cinco ciudades de Baja California Sur, reveló que en Los Cabos, que comprende Cabo San Lucas y San José del Cabo, el 60 por ciento de los pescados servidos en restaurantes fueron sustituidos. Le siguen La Paz con un 37 por ciento, y Santa Rosalía, Mulegé y Loreto con un 32 por ciento. El promedio estatal de sustitución fue del 42%, un punto por encima de la media nacional según investigaciones previas de la organización.

La sustitución de especies de pescados se atribuye a la falta de información y transparencia en la cadena de valor, según Mariana Aziz, directora de transparencia de Oceana en México. Esta práctica resulta en que los consumidores paguen más por especies de menor costo, se ofrezcan pescados de importación o acuacultura como si fueran capturados en mares mexicanos, e incluso se comercialicen especies en peligro o provenientes de pesca ilegal, sin que los consumidores estén al tanto.

Entre las especies más sustituidas se encuentran el marlín, huachinango, cabrilla, sierra y jurel. Estas son reemplazadas mayormente por especies locales de la pesca ribereña, como el verdillo, la pierna, el cochito y el cardenal.

Aziz enfatizó que las especies locales de Baja California Sur cumplen con gran parte de la demanda de consumo de pescado en el estado, con un valor social, comercial y nutricional significativo. Sin embargo, al no ser reconocidas, se les otorga poco valor en el mercado, no se les paga precios justos y no se valora el trabajo de quienes las pescan, principalmente pescadores y pescadoras ribereñas.

La organización propone impulsar la trazabilidad de pescados y mariscos en el ámbito federal. Esta medida permitiría dar seguimiento al producto pesquero desde el barco hasta el plato, protegiendo así a las personas que dependen de la pesca, al medio ambiente y a los consumidores.

Oceana llamó a la ciudadanía para sumarse a una petición en línea que aboga por la trazabilidad de pescados y mariscos: https://ca.engagingnetworks.app/page/138993/action/1