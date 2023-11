Xóchitl Gálvez anuncia que mañana renunciará al Senado para concentrarse en la contienda electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México (FAM), anunció que renunciará mañana como senadora para concentrarse en la contienda electoral, y expresó que ha tenido dificultad en su cometido por enfrentarse a una rival que “lo que le sobra es dinero”, pero advirtió a Morena y su abanderada Claudia Sheinbaum que “yegua que alcanza gana”.

"Yegua que alcanza gana... para mí nunca ha sido fácil, arrancar con una candidata que lo que le sobra es dinero, que es lo único que tiene, dinero. Más de mil millones de pesos invertidos en espectaculares, en bardas, en redes sociales. Hay días en que le meten 8 millones de pesos por día para atacarme y aun así aquí estoy, fuerte, sólida”, declaró.

También recordó que cuando contendió por la gubernatura de Hidalgo inició 35 puntos porcentuales abajo y sus siguientes pasos serán crecer, al tiempo que se describió como “una mujer congruente que no tiene hambre, que no tiene que obedecer; porque eso de que te den el bastón y no te den el mando está cañón y lo vimos claramente con lo que pasó en la Ciudad de México".