Cruz Roja llama a la población a seguir apoyando a la población afectada por Otis en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Cruz Roja mexicana, Carlos Freaner, hizo un llamado a la población para que continúe apoyando, y haciendo donaciones de ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Otis, pues consideró:

En conferencia de prensa, aseguró que a pesar de que dicha institución ya entregó más de 2 mil 618 toneladas de ayuda humanitaria: “La Cruz Roja mexicana, bajo sus protocolos, todavía considera que la emergencia alimentaria impera (...) la emergencia alimentaria en Acapulco y en Coyuca de Benítez no ha terminado, no ha sido satisfecha, hay muchos niños, hay muchos bebés, hay muchas madres, hay muchos padres, muchos jóvenes que no tienen el sustento porque no tienen trabajo, la infraestructura en Acapulco no se ha reactivado”.

Al tiempo que explicó que la Cruz Roja se maneja con tres etapas fundamentales -entrega de ayuda humanitaria, entrega de material de construcción y entrega de enseres domésticos-, agregó: “Tenemos informes muy claros de todos nuestros evaluadores en Acapulco, de que la emergencia persiste, sí, hemos entregado 2 mil 600 toneladas, pero yo les aseguro que mil ya se consumieron, la gente tiene que comer”.

Debido a lo anterior, aseveró que la Cruz Roja sigue interesada en seguir prestando un servicio de emergencia a la situación que atraviesan los habitantes de la Costa Grande de Guerrero, luego de que el huracán Otis llegó a sus costas, la madrugada del 25 de octubre, con una intensidad de categoría 5, el máximo nivel de la escala Saffir-Simpson.

Freaner aclaró que las toneladas de ayuda, que la institución entregó a los damnificados, se reflejan en: 74 mil kits de alimentos diversos, 17 mil 700 kits de higiene, 9 mil kits de limpieza para el hogar, 8 mil 300 kits para bebés y niños de distintas edades, 411 toneladas de agua, que hasta el momento han beneficiado alrededor de 640 mil personas.

Esa ayuda, puntualizó, fue distribuida en 103 tráileres de 30 toneladas, que viajaron a Acapulco para llevar la ayuda recolectada en 28 centros de acopio distribuidos en 16 estados de la República Mexicana, además de lo que fue adquirido con los donativos que, en numerario, se hicieron a la cuenta de la Cruz Roja.

Al ser cuestionado sobre cuántas personas podrían requerir ayuda alimentaria, el presidente de la institución respondió: “Creo yo que si está alrededor de medio millón las personas que están requiriendo ahorita todavía ayuda alimentaria”.

¿A dónde no llega la ayuda?

Carlos Freaner especificó que la Cruz Roja ha tenido un alcance de 28 colonias o comunidades en el área afectada: “Hay otras tantas que no hemos podido acceder, por razones de ubicación, por razones de que no hay accesibilidad todavía suficiente, pero que también hay muchas personas esperándonos”.

En ese sentido, especificó que las comunidades que no han visitado son: Amatillo, Agua Caliente, San José Guatemala, Medanitos Perros de Agua, Aguas Blancas, Los Cimientos, El Pelillo, Texca, La Lima, Platanillo, San Juan del Río, Agua Zarca, Tixtlancingo, y la Sierra que está arriba de Coyuca de Benítez.

Agregó: “Esa área ha sido intocada por lo menos por Cruz Roja, y sabemos que no ha habido otro tipo de ayuda”.