Desde las filas de Morena acusan a Claudia Delgadillo de ir “de traición en traición”

Guadalajara, Jal., (Proceso).- La diputada federal del Verde Ecologista Claudia Delgadillo González, virtual aspirante al gobierno de Jalisco por la alianza Juntos Haremos Historia, es recordada por morenistas del estado como quien en 2018 abandonó al PRI para unirse al partido guinda. Lo hizo apenas unas horas después de haber sido nombrada coordinadora de la campaña en Jalisco del aspirante tricolor a la Presidencia, José Antonio Meade.

Además, en su historia ha recibido señalamientos por haber tenido una relación cercana con personajes vinculados a la delincuencia organizada.

Morenistas inconformes señalaron a Proceso que la virtual candidata fue electa sin el respaldo de la militancia local.

Por lo pronto, le tocará remontar un resultado adverso en las elecciones de 2018 en el cual el “efecto AMLO” no fue suficiente para que Carlos Lomelí obtuviera la gubernatura, que perdió ante el emecista Enrique Alfaro. Lomelí obtuvo 668 mil 472 votos contra casi un millón 70 mil del actual gobernador.

Las reacciones contrarias a la designación de la virtual candidata fueron evidentes desde antes de la decisión que dio a conocer el dirigente de Morena, Mario Delgado, el viernes 10 en la Ciudad de México.

Esa noche, Antonio Pérez Garibay -padre el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez- abandonó el salón del hotel Camino Real donde el presidente de Morena presentaría los resultados de las encuestas y haría el anuncio de los finalistas.

Antonio Pérez dijo que, para todos los aspirantes, incluida la presidenta de Morena en Jalisco, Katya Castillo, fue una sorpresa que se eligiera a Claudia Delgadillo. Recuerda que esa noche, mientras estaban dando los resultados de Morelos, se les acercó el exlíder del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González, y les dijo Delgadillo era la ganadora, y que incluso estaba enterada Claudia Sheinbaum.

Cuando Jorge Emilio comentó eso, Antonio Pérez, lo increpó: “yo no estaba de acuerdo y ahí fue donde él puso el nombre de la doctora (Claudia Sheinbaum) en la mesa, que él ya lo había hablado y esto es lo que ella quería, ya había negociado Jalisco. Dije ‘pues sí Claudia quiere esto, pues yo me retiro, me voy”.

Pérez Garibay. "Yo me retiro". Foto: Miguel Dimayuga Meneses.

Antonio Pérez aclara que no renunció a Morena y que apoyará a Sheinbaum en su campaña, pero descarta hacer lo mismo por Delgadillo.

Considera que la forma en que se eligió a Delgadillo podría hacer que Morena no gane en Jalisco, “pero también es muy delicado, porque puede afectar el tema en la Presidencia de la República”, comentó.

Se buscó al regidor tapatío Carlos Lomelí para una entrevista, pero no accedió. Sin embargo, envió un comunicado a los medios de comunicación para decir que ganó la encuesta, y que los entrevistados lo colocaron como “el mejor candidato”.

Además, dijo en el comunicado, “lideré todos los atributos exigidos por Morena: Conocimiento, honestidad, relación con el estado, respeto por los derechos de las mujeres, integridad, respaldo popular y capacidad para lograr la victoria”.

Menciona: “tenemos mucho que hacer para garantizar un triunfo rotundo de la doctora Claudia Sheinbaum y asegurar la consolidación de la Cuarta Transformación. Yo estaré en la línea de lucha y esfuerzo para que México tenga el inmenso privilegio de tenerla como la primera presidenta”.

A Claudia Delgadillo se limitó a felicitarla “por ser la mujer mejor posicionada y por lo tanto designada como la Coordinadora de la Cuarta Transformación de Jalisco. Es un honor y una gran responsabilidad”.

Lomelí. "Gané la encuesta". Foto: Fb Dr. Carlos Lomelí Bolaños

Otra de las participantes fue la diputada federal, Cecilia Márquez, a quien también se buscó, pero respondió que no daría ningún tipo de declaración sobre el proceso interno.

Uno más que hizo mutis es el diputado local José María “Chema” Martínez, quien no respondió a llamadas ni a los mensajes que se le enviaron.

Sin embargo, desde antes de que se diera a conocer el resultado de la encuesta, “Chema” concedió una entrevista en la que declaró que pondría a disposición su talento, capacidad y trayectoria, “cuando la decisión favorezca a Morena (…) pero si la decisión es para otro partido, yo estoy también en la convicción de no aceptarla y no acompañarla”.

"Chema" Martínez. Mutis. Foto: @chemamtz_

FOTO: diputado local José María “Chema” Martínez. Mutis

Por su parte, la exregidora morenista en Poncitlán, Verónica Lomelí, calificó el proceso para elegir a Delgadillo como una farsa. “Claudia es retroceder y entregar la lucha al PRI, y sus rémoras de siempre. Morena en Jalisco nunca fue elección y la 4T es sólo un espejismo”, señaló.

También recalcó que Carlos Lomelí “perdió el rumbo y soltó a quienes lo hicimos (crecer) y se cubrió con priistas, panistas y emecistas. La propia Claudia es obra del doctor (Lomelí) y mira, cría cuervos y te sacarán los ojos”.

Vaticinó que Delgadillo “no logrará unir a los morenistas, no la quieren las bases, y pues ella se lo ganó a pulso al ir de traición en traición”.

La sombra de Aristóteles Sandoval

Con más de 20 años de carrera política, Claudia Delgadillo fue postulada como diputada federal por Morena en 2021 y a los pocos meses se fue al Verde Ecologista, como resultado de un acuerdo entre ambos partidos en la Cámara de Diputados, según declaró ella.

Delgadillo tuvo una relación sentimental en su juventud con el exgobernador Aristóteles Sandoval, asesinado en diciembre de 2020, así como amistad con José Luis “Tony” Duarte Reyes, señalado por tener vínculos con la delincuencia organizada, y quien fue ejecutado el 6 de junio de 2021.

Aristóteles Sandoval. Padrinazgo político. Foto: Octavio Gómez

A su vez, Tony Duarte y el exgobernador Aristóteles Sandoval también mantuvieron una relación de amistad. Incluso la hija del primero laboró durante la administración del exgobernador cuando éste fue alcalde por Guadalajara.

La ahora coordinadora de la 4T fue integrante de 2000 a 2003 de la Comisión de Procesos Internos del PRI estatal.

De 2006 al 2009 fue secretaria general del tricolor en Guadalajara, y en ese mismo lapso fue regidora del ayuntamiento tapatío, cuando fue alcalde el panista Alfonso Petersen Farah.

En la siguiente administración, cuando gobernó la capital el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la abogada Claudia Delgadillo fue secretaria de Desarrollo Social de 2010 a 2011. Al año siguiente se convirtió en diputada federal.

Después, la expriista saltó a una diputación local de 2015 al 2018, durante la LIX legislatura, y posteriormente de nuevo regidora en Guadalajara de 2018 al 2021, ahora con el alcalde emecista Ismael del Toro Castro.

Claudia Delgadillo también mantiene una relación cercana con la coordinadora en Zapopan del Partido Verde Ecologista, Mónica Kleopatra Sandoval, hermana del exgobernador asesinado y con Ángeles Arredondo, expresidenta del PRI.

Ésta última tiene una amistad profunda con el exmagistrado Leonel Sandoval, padre de Aristóteles. Con ello, se ve el renacimiento del grupo que encabezó el exgobernador asesinado.