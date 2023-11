Empresarios que no pagan impuestos son “cretinos” y “caraduras”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó caraduras y cretinos a grandes empresarios que no pagan impuestos y aseguró que la campaña en su contra entre los medios de comunicación está relacionada con los dueños que reciben miles de millones de pesos, por lo que el problema no eran los chayoteros.

“Cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo como puede, porque no tenía opciones alternativas, porque imperaba la corrupción, y estos caraduras, cretinos que no pagaban los impuestos, los de mero arriba echándole la culpa a los viene-viene y a los que venden en la calle para tener algunos ingresos porque la economía formal no funcionaba, pues es lo mismo”, acusó.

Al referirse a los dueños de grandes empresas, aseguró que tienen medios de comunicación para presionar en caso de que algún negocio no saliera como esperaban.

“Les tenían que dar hospitales, reclusorios, carreteras, la construcción de aeropuertos, fíjense, los medios de información convencionales también constructores o grandes empresarios, ¿y para qué querían el medio de información?, para proteger y tener la influencia suficiente para que el gobierno les diera todo lo que pedían ¿Y cuánto costaba eso? Miles de millones de pesos”, afirmó.

“No estoy hablando nada más de una empresa, sino de varias vinculadas con los medios de manipulación, no pagaban impuestos, estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos para que guardaran silencio y le quemaran incienso al presidente. Costaba mucho eso, porque también se piensa que era el chayote, lo que le daban a los periodistas, no, eso es una bicoca en comparación con lo que obtenían los dueños de las corporaciones mediáticas”, apuntó.

Agregó: “¿Qué se queda en la conciencia de muchos, en lo que llaman el imaginario colectivo, que el problema es el chayote, los chayoteros, no, no, no, no, eso no es nada, nada en comparación con lo otro, imagínense si tengo una empresa, dos, tres, cuatro, un banco y tengo que pagar 2, 3 mil millones 5 mil millones de pesos de impuestos y no los pago, qué tiene que ver eso con un sobre con un embute de 50 mil, 80 mil, 100 mil pesos mensuales, y eso bien atendido, nada, es una bicoca, por eso es que vamos a estarnos peleando con los periodistas, no, no, es lo mismo que pasaba cuando le echaban la culpa a los ambulantes de que no había recaudación porque no pagaban impuestos los de la economía informal”.

El presidente expuso que quienes trabajan en la economía informal no son los grandes deudores porque las cantidades que adeudan los grandes empresarios sobrepasan las cifras de quienes se dedican a pequeños comercios.

“Y así nos metieron muchas cosas en la cabeza, quién era el corrupto o quién era el ratero, el que se robaba un pavo, una gallina, un cilindro de gas, una bolsa en el mercado, rata y los que saqueaban ni siquiera perdían su respetabilidad, y los que saqueaban ni siquiera perdían su respetabilidad”, indicó.