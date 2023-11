Gobierno de AMLO "no representa ningún cambio": EZLN

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).-El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reveló por qué fracasaron las Juntas de Buen Gobierno y los Municipio Autónomos Rebeldes y decidieron desaparecerlos, pues cumplieron su ciclo y que, para enfrentar la etapa que viene, era necesaria otra forma de ejercer su autonomía y que a la forma piramidal no sólo le mocharon la punta, sino que la pusieron de cabeza.

En la décima parte del comunicado del EZLN, “Acerca de las Pirámides y sus usos y costumbres”, el Subcomandante Insurgente Moisés donde explicó las razones por las cuales decidieron declarar desaparecidas las JBG y los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), hacen una severa crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“El gobierno actual no representa ningún cambio en esto (bueno, no sólo en eso, pero no es el tema). Los pueblos originarios siguen siendo objeto de la limosna (esa aspirina para sinvergüenzas), acarreo electoral, curiosidad artesanal y punto de fuga para quienes administran la destrucción en curso”, indico Moisés.

Señalaron que “los MAREZ y Juntas de Bueno Gobierno no fueron todo mal. Hay que recordar cómo llegamos a ellos y a ellas. Para los pueblos zapatistas fueron como una escuela de alfabetización política. Una auto alfabetización”.

“Nunca habíamos tenido la oportunidad de gobernarnos. Siempre fuimos gobernados. Aún desde antes de los españoles, el imperio Azteca, al que mucho quiere el actual gobierno -creo porque les gusta eso de los mandones-, oprimía a muchas lenguas y culturas. No sólo en lo que ahora es México, también en lo que ahora es Centroamérica”, dijo el mando militar del EZLN.

Explicó que la situación en la que estaban era de muerte y desesperación. Que les cerraron todo, que no había ni puertas, ni ventanas, ni rendijas.

“Como que querían que muriéramos ahogados. Entonces pues, como quien dice, tuvimos que abrir una grieta en ese muro que nos encerraba y nos condenaba. Como si todo fuera oscuridad y con nuestra sangre prendiéramos una lucecita. Eso fue el alzamiento zapatista, una lucecita en la noche más oscura”, indicó.

Señaló que se habían organizado y preparado durante 10 años para levantarse en armas, para morir y matar. Y entonces resulta que después tenían que organizarse para vivir. “Y vivir es libertad. Y justicia. Y poder gobernarnos nosotros mismos como pueblos, no como niños chiquitos que así nos ven los gobiernos”.

Así como les llegó la idea de hacer un gobierno que obedezca. “O sea que no haga como quiere, sino que cumpla con lo que dicen los pueblos.

“O sea “mandar obedeciendo”, que es la palabra que ahora plagian los sinvergüenzas de ahora (o sea que no sólo plagian tesis. Nota de la redacción)”, bromeó.

Fue así que con los municipios autónomos aprendieron que sí podían auto gobernarse.: “Y eso fue posible porque muchas personas nos apoyaron sin interés para encontrar el camino de vida. O sea que esa gente no vino a ver qué sacaba -como ésos que me imagino que tú les vas a contar a los de afuera cuando hables de los 30 años-, sino realmente se comprometió con un proyecto de vida. Y hubo quien quiere decirnos cómo debemos hacer. Pero no nos alzamos en armas para cambiar de patrón. No hay patrón bueno. Pero hubo otras personas que sí nos respetaron nuestro pensamiento, nuestro modo”.

Y así pasaron 30 años aprendiendo de lo que es ser autónomo, “o sea que nos auto dirigimos, nos autogobernamos. Y no ha sido fácil, porque todos los gobiernos que han pasado de PRI, PAN, PRD, PT, VERDE y MORENA pues no se acaba su gana de destruirnos. Por eso, igual que en los gobiernos pasados, en éste salió eso de que ya nos desaparecimos, o que ya nos huimos, o que ya estamos muy derrotados, o que ya no hay de zapatista, que nos fuimos a Estados Unidos o a Guatemala. Pero ya ves, pues aquí estamos. En resistencia y rebeldía”.

“Todo eso es, digamos que lo bueno de MAREZ: una escuela de autonomía práctica. Y las Juntas de Buen Gobierno pues también fueron muy importantes porque con ellas aprendimos a intercambiar ideas de luchas con otros hermanos de México y del mundo”, precisó Moisés.

Dijo que los MAREZ y JBG sirvieron para que aprendieran “que la teoría sin práctica es pura lengua. Y que la práctica sin teoría, pues andas como ciego”.

Al hacer un análisis crítico de la pirámide la autonomía que habían puesto en práctica, se percataron que tal cual estaba, ya no iba a servir para lo que viene.

“El principal problema es la maldita pirámide. La pirámide fue separando a las autoridades de los pueblos, se fueron alejando entre pueblos y autoridades. No bajan tal cual las propuestas de autoridades a los pueblos, ni tampoco llegan a las autoridades las opiniones de los pueblos”, indicó.

Y que por esa razón de la pirámide se cortan muchas informaciones, las orientaciones, sugerencias, apoyos de ideas que explican los y las compañeras de Comandancia del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (C-CCRI) del EZLN.

“No transmite cabal la Junta de Buen Gobierno y la misma cosa pasa cuando es explicado los Autoridades de los Municipios Autónomos Rebelde Zapatistas, de nueva cuenta se repite cuando los MAREZ le informan a las asambleas de autoridades de los pueblos y por último así sucede con los autoridades de los pueblos cuando explican ya cada pueblo. Muchos cortes de información o interpretaciones, o agregados que no estaba así en su originalidad”, abundó.

Y fue al grano Moisés: “Se estaba cayendo ya en querer decidir ya ellas, las autoridades, los quehaceres y las tomas de decisiones, como MAREZ y JBG. Querían dejar un lado los 7 principios del mandar obedeciendo”.

Además señalan que hubieron organismos no gubernamentales “que a fuerzas” querían que los zapatistas aceptaran sus proyectos que llevaban a las JBG y a los MAREZ y no eran lo que necesitaban los pueblos.

“Y personas que visitaban, quedan como amigos y amigas de una familia o un pueblo y a ellos sólo a ellas les mandaban alguna ayuda. Y algunos visitantes de plano querían dirigirnos y tratarnos como sus mozos. Y pues con mucha amabilidad teníamos que recordarles que somos zapatistas”, mencionó.

Además de que también hubo, en algunos MAREZ y JBG, mala administración de recursos de los pueblos, y, claro, fueron sancionados.

“O sea que, en resumen, se vio que la estructura de cómo se estaba gobernando, de pirámide, no es el camino. No es de abajo, es de arriba. Si el zapatismo fuera sólo el EZLN pues es fácil dar órdenes. Pero el gobierno debe ser civil, no militar. Entonces mismo el pueblo tiene que buscar su camino, su modo y su tiempo. Dónde y cuándo qué cosa. Lo militar debe ser sólo para defensa. Pirámide puede servir tal vez para militar, pero no para civil. Eso es lo que vemos”, agregó el Sub Moisés.

Dijo que ahora en Chiapas y en el país, “está más peor que los años pasados. Ahora los matan en sus casas, en sus calles, en sus pueblos. Y no hay gobierno que vea y escuche las exigencias de los pueblos. Y no hacen nada porque ellos meros son los criminales”.

“No sólo eso. Ya lo hemos dicho que se ven muchas desgracias que van a llegar o que ya están aquí. Si ves que va a llover o que ya están cayendo las primeras gotas y el cielo está negro como alma de político, pues sacas tu nailon y buscas dónde te vas a meter. El problema es que no hay dónde te vas a proteger. Tienes que construir tu propio refugio”, dijo el insurgente.

“El asunto es que vimos que con MAREZ y JBG no se va a poder enfrentar la tormenta”, la que viene.

“Así en general, sin tanto rollo, pues, los MAREZ y JBG sirvieron, y mucho, en esa etapa. Pero ya sigue otro paso y esas ropas ya nos quedan cortas, rabonas, y se rompen y aunque vas remendando, de balde. Porque va a llegar un momento en que pura tira de tela. Entonces lo que hicimos fue cortar la pirámide. La mochamos pues de la punta. O más bien como que la volteamos, la pusimos de cabeza”, concluyó.