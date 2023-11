“Para eso se es presidente”, dice Rosario Robles ante negativa de AMLO a ir a colonias de Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que no se traslada a Acapulco, luego del paso del huracán Otis, que causó numerosas afectaciones al municipio, por “respeto a la investidura presidencial” ante posibles provocaciones, Rosario Robles arremetió contra el mandatario, y señaló que escuchar y atender a la población es parte de las funciones de un presidente.

A través de su cuenta de X, la secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto comentó que lo acompañó en varias ocasiones a Guerrero por las consecuencias de huracanes, y que aunque el anterior mandatario recibía reclamos por parte de las personas, escucharlas era su labor.

“Fui con el Pdte Peña muchas veces a Guerrero por Ingrid y Manuel. Claro que había reclamos. Pero para eso se es presidente, para escuchar y atender a la gente”, se lee en la publicación.

También se refirió a la reciente visita que hizo López Obrador a Badiraguato, Sinaloa, para inaugurar un tramo de carretera, y a las vinculaciones que han hecho a su gobierno con el cártel de dicho estado, en una comparación que realizó con la administración de Peña Nieto, en la cual se detuvo a Joaquín “El Chapo” Guzmán y sugirió que eso sí representa un respeto a la “investidura presidencial”.

“Y en lugar de ir a Badiraguato encarceló dos veces al Chapo Guzmán. Por aquello de respetar la investidura”, finaliza el mensaje.

Rosario Robles acompaña su publicación con imágenes en las que se ve al expresidente con gente agraviada.

En su conferencia matutina del pasado martes, López Obrador, fue cuestionado por no visitar Acapulco después del desastre natural que contabiliza más de 40 muertos.

A la pregunta el presidente respondió que, si acudía, le mandarían “provocadores” que le “mentaran la madre”.

“Si voy y le digo a la prensa voy a estar en la colonia Renacimiento en Acapulco, me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, pero me van a mandar a 10, 20 provocadores, si no he ido es por eso... abrieron los micrófonos para que me mentaran la madre”, contestó.

Agregó además que es importante cuidar el cargo que tiene, y no prestarse a caer en provocaciones.

“Tengo un compromiso moral como autoridad para apoyar a la gente, siempre lo he hecho. Soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial, no soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ninguneé, prestarme, caer en una provocación”, expresó.