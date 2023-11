Un minuto de silencio en el TEPJF por Jesús Ociel Baena, magistrade en Aguascalientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo.

Antes de iniciar la sesión del pleno, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón pidió un minuto de silencio por le magistrade del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en su casa, junto con el de su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera, en un fraccionamiento en Aguascalientes.

“Antes de iniciar la sesión, les pido respetuosamente nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio por Jesús Ociel Baena Saucedo, quien fuera magistrade del Tribunal electoral de Aguascalientes”, señaló el magistrado Rodríguez Mondragón.

Proceso reportó que el fiscal del estado, Jesús Figueroa Ortega, señaló que a 24 horas de que se dieran los hechos, le magistrade fue presuntamente asesinade por su pareja, quien después también presuntamente se quitaría la vida.

No obstante, esta versión no fue aceptada por la familia de le magistrade Baena Saucedo, como lo señaló su hermana, Cynthia Baena Saucedo, quien confirmó durante los servicios funerarios que la fiscalía no se ha acercado a ellos y no aceptan la versión del fiscal.

“Exigimos justicia, que limpien su nombre porque es falso todo lo que están diciendo. No hemos hablamos con nadie, no hemos tenido ningún acercamiento ni respuestas. No hemos hablado con la fiscalía.”

Agregó que “son mentiras que se hubieran lesionado entre ellos, eran personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho, no tenían maldad. Es falso todo eso, incluso fueron a Oaxaca felices, contentos, nosotros hablamos con él el domingo en la noche, cuando iban llegando al aeropuerto, estaban contentos los dos”, agregó.