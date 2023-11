A una mujer le quitan un tumor gigante de 21 kilos en el IMSS de León

LEÓN, Gto. (apro).- En una cirugía que se prolongó por seis horas, médicos del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) retiraron un tumor ovárico de 21 kilogramos de peso a una mujer. La intervención tuvo lugar en el Hospital general de zona 21 en esta ciudad.

En un comunicado, el IMSS informó que la mujer había acudido inicialmente a consulta por la tumoración pélvica, por lo que se le practicaron estudios que determinaron la necesidad de extirparlo.

Antes de la cirugía, Hilda, de 60 años, ya no podía dormir ni alimentarse correctamente, con el riesgo de que la tumoración podía crecer más.

Daniel Alejandro Cantú, cirujano oncólogo del citado hospital del IMSS, indicó que el pronóstico inicial era incierto, “ya que en la tumoración estaban involucrados grandes vasos sanguíneos, porque comprimía la aorta y se debía tener mucho cuidado con la disección”.

Incluso, Hilda llegó a presentar algunas afectaciones pulmonares, por lo que se encontraba en riesgo de muerte, refirió el comunicado.

“Me hicieron todos los estudios y al principio me dijeron que tenía líquido, pero luego vieron que era un tumor. Nunca me imaginé que era tan grande, pensé que solo eran líquidos cuando no podía caminar bien o me agitaba muchísimo, ya no podía andar en moto”, dijo la paciente.

El especialista en oncología recordó que entre las causas de los tumores se encuentra la edad, obesidad, tabaquismo y falta de actividad física, aunque también se consideran factores las alteraciones hormonales en las mujeres.

El IMSS señaló que para esta cirugía se requirió de un equipo conformado por asistentes médicas, laboratorio, camilleros, enfermeras, radiólogos y diferentes especialistas, desde el diagnóstico hasta la intervención quirúrgica.

Actualmente, Hilda se encuentra en seguimiento para establecer si requiere algún tratamiento en específico posterior a la cirugía.