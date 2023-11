AMLO coincide con Dina Boluarte en la “foto de familia” de la APEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y su homóloga de Perú, Dina Boluarte no cruzaron miradas en la cumbre de la APEC, permanecieron distantes pero no pudieron evitar estar juntos en la llamada “foto de familia” en la que la mandataria peruana apareció en primera fila junto al anfitrión del evento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Atrás, en segunda fila el mandatario mexicano posó parco para la foto oficial del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), celebrada en San Francisco, California.

El pasado 9 de noviembre, en su conferencia matutina, López Obrador anticipó que evitaría posar en fotos donde estuviera la mandataria.

“Ojalá que no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú”, dijo.

Y es que el primer mandatario ha criticado de manera reiterada a Boluarte por haber asumido la Presidencia de Perú tras la destitución del exresidente Pedro Castillo en diciembre pasado.

Sin embargo, no pudo evitar aparecer en la fotografía oficial de la cumbre de la APEC con la Mandataria de Perú, Dina Boluarte. Además, ambos coincidieron en la reunión de líderes en el Moscone Center, donde López Obrador ocupó un asiento a tres lugares de la mandataria peruana.