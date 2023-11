¡Cuidado con las nuevas estafas por WhatsApp!

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una nueva estafa en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp fue detectada y denunciada en redes sociales. Se llama “la estafa de los seis números”.

Se trata del envío de un mensaje por medio de un mensaje, en donde se solicita al usuario un código de seis números, por medio de un mensaje de texto.

La solicitud de estos números llega como lo pide esta aplicación cuando se inicia sesión en otro dispositivo, con el mensaje:

Una vez dándole los números, los estafadores podrían tener acceso a los datos bancarios e información comprometedora y privada con la que podrían chantajear al usuario.

De acuerdo con capturas de pantalla compartidas en internet, una supuesta empleada de recursos humanos de Youtube envía mensajes para invitar a participar en una promoción gratuita, pide darle “me gusta” a unos videos que enviará y regresarle las capturas de pantalla de los que le gustaron; ofrece pagar un euro por cada uno y detalla que puede pagar entre 50 y 100 euros diarios.

Luego empieza a hacer preguntas personales, como edad y género, entre otras.

Quien comparte las capturas le dijo a la presunta estafadora que se sentía moralmente “vendida” por haber dado “me gusta” a un video. Entonces comienza a hacerle preguntas y la supuesta empleada de recursos humanos de Youtube le contesta:

Enseguida le pregunta si tiene instalada la aplicación Telegram “para reclamar el primer salario”, y le advierte que sin esa aplicación no puede cobrar. La usuaria comienza entonces a enviarle imágenes.

Después de que le comenta que ya había descargado Telegram, la estafadora le pide enviar por Telegram un código a su cuenta del Departamento de Finanzas, para reclamar los cinco euros; también, que tome una captura de pantalla y le indica que se la envíe junto con el código.

Entonces la usuaria le revira: “¿Qué tal si le mando captura a la policía?”.

En octubre, el Centro de Ayuda de WhatsApp anunció la suspensión de las cuentas que hayan cometido alguna de las siguientes faltas:

El 13 de septiembre, WhatsApp anunció que permitiría recibir mensajes de otras aplicaciones, como Telegram y Signal, para responder a las nuevas normas de la Unión Europea (UE), según WABetaInfo, medio especializado en actualizaciones de WhatsApp.

Esas normas impuestas a las grandes empresas tecnológicas son muy estrictas si no permiten comunicarse entre sí en diferentes aplicaciones.

En la última actualización de WhatsApp beta para Android 2.23.19.7, disponible en Google Play Store, se trabaja para cumplir con la normativa.

Como todavía no está lista, la sección aparece vacía y es inaccesible, pero el título “Chats de Terceros” confirmó que se está trabajando en ella.

La aplicación tiene seis meses para alinearse con la nueva ley europea para ofrecer su servicio de interoperabilidad en la Unión Europea, pero se desconoce si la nueva función se extenderá al resto del mundo.

“La interoperabilidad permitirá a otras personas ponerse en contacto con usuarios de WhatsApp, aunque no tengan cuenta de WhatsApp. Por ejemplo, alguien con la aplicación Signal podría enviar un mensaje a un usuario de WhatsApp, aunque no tenga una cuenta”, indicó.

WhatsApp tendrá que cumplir con la nueva normativa de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, porque se considera un servicio “gatekeeper”, es decir, gestionan dispositivos conectados a una red IP y convierte los alias en números de direcciones IP y lleva a cabo funciones de autenticación, ya que es una plataforma tecnológica con una base de usuarios considerable y entra entre los criterios establecidos por la Ley de Mercados Digitales”, añadió.

WhatsApp beta for Android 2.23.19.12 update is rolling out on the Play Store.

Discuss about new features and bugs below, while waiting for an article! ????#WhatsAppBeta #Android pic.twitter.com/p4cmzJ9ESt — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 13, 2023