Presidencia no quiere que Javier Laynez revise recursos contra la extinción de fideicomisos del PJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal pidió que el ministro Javier Laynez Potisek no revise la acción de inconstitucionalidad tramitada por legisladores de la oposición contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En un escrito que presentó ante la Corte, la Consejería planteó que el ministro Laynez está impedido para resolver dicho asunto; no obstante que aún no se han dado a conocer las razones por las cuales considera que el integrante de la Corte no puede conocer de la acción de inconstitucionalidad, la solicitud ya fue enviada al Pleno.

“Remítase el presente expediente al Tribunal Pleno de este máximo tribunal para que resuelva lo que en derecho corresponda. Con copia del escrito que dio origen a este asunto, córrase traslado a las ministras y ministros que integran el Tribunal Pleno de este alto tribunal para su conocimiento”, indica el acuerdo de la Secretaría General de Acuerdos de la Corte.

Proceso informó que la acción de inconstitucionalidad tramitada por los senadores de la oposición contra la reforma a la Ley Orgánica del PJF, en la que se eliminaron 13 de sus 14 fideicomisos fue turnada al ministro Laynez Potisek.

Hasta ahora el ministro ni siquiera ha admitido a trámite la demanda de los senadores, pero si el Pleno determina que sí está impedido, es posible que la Consejería vuelva a plantear una solicitud en el mismo sentido con cualquier otro ministro que reciba el expediente.