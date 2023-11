Adrián Rubalcava renuncia al PRI tras designación de Santiago Taboada como precandidato a la CDMX

Adrián Rubalcava Suárez, alcalde de Cuajimalpa, este sábado renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que este instituto decidiera apoyar a Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, para que sea el precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio por México integrado por PAN-PRI-PRD.

En conferencia de prensa, Adrián Rubalcava se justificó su decisión:

“El PRI no respetó el proceso para elegir al representante del Frente Amplio y sólo impusieron a un candidato mediante un acuerdo y sin escuchar a los ciudadanos”.

“Hoy anuncio mi salida del PRI y es una decisión irrevocable”, señaló.

En conferencia de prensa dijo que cuando se enteró por los medios de comunicación -sobre la designación de Taboada- pidió al líder de su partido, Alejandro Moreno, una explicación, sin embargo, cuando habló con el dirigente, la conversación fue subiendo de tono, hasta que se insultaron.

A cambio, dijo, Alejandro Moreno le ofreció una senaduría, la cual rechazó:

“Ya era muy tarde, ya nos habíamos insultado”.

A lo que Moreno respondió: ‘Qué bueno que rechazas la propuesta, eres un traidor'”.

“Me utilizaste Alejandro Moreno y no se vale. Hablar con la verdad lo da todo. Esto no me lastima solamente a mí, sino también a la sociedad que tiene la esperanza de encontrar una opción. El Frente Amplio sí traiciona. No tengo pensado un plan B. Hoy me separo del PRI Nacional”, reveló que le respondió al líder del PRI.

En conferencia, Adrián Rubalcava explicó que antes de la llamada, Alejandro Moreno le envió un mensaje de WhatsApp diciéndole que “lamentablemente no podía seguir luchando para que encabezara la propuesta en la Ciudad de México (…) que habían llegado a un acuerdo para la ciudad”.

A la conferencia acudió la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para manifestar su apoyo al alcalde de Cuajimalpa-

Cuevas, regresará a su alcaldía el próximo miércoles.

Para Rubalcava, los intereses personales de la dirigencia priista son el problema, ya que según él, las encuestas, marcaban que él era el candidato puntero, superando a Taboada, sin embargo, fue traicionado por Moreno.

Un día antes, Adrián Rubalcava exigió al Frente Amplio que le dieran la oportunidad de participar en el proceso para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México:

“Yo creo que no irnos a un proceso democrático provocaría sin duda un resquebrajamiento en el proceso constitucional por la Jefatura de Gobierno, porque entonces no podríamos saber quién realmente era el más competitivo y quién triunfaría”, señaló en la conferencia.

Horas después de las declaraciones de Adrián Rubalcava, los líderes de los partidos que conforman el Frente Amplio anunciaron que, por consenso unánime, el panista Santiago Taboada, va a ser su precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Con esto, el alcalde con licencia de la alcaldía Benito Juárez, la de mayor índice de calidad de vida en la Ciudad de México, competirá contra Clara Brugada, quien fue designada como la precandidata de Morena y aliados la semana pasada, por la Jefatura de Gobierno.