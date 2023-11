Alejandro Murat renuncia al PRI inconforme con la alianza con PAN y PRD

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, anunció anoche su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su salida junto con un grupo de simpatizantes, ya que, advirtió, no puedo ser parte de algo que no lo define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que le anima a seguir participando en la vida pública.

En un video publicado en sus redes sociales, junto con el anuncio de su renuncia, anunció la creación de la Alianza Progresista por México, que será un espacio abierto de discusión, diálogo y reflexión, en el que todos los mexicanos sin distinción puedan participar, con el único objetivo de aportar a la creación del modelo de país que nos merecemos”.

Murat, quién fuera también director del Infonavit y legislador federal por el estado de Oaxaca, recordó que el excandidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, advirtió que México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío.

Tras décadas de militar en el PRI, dijo que lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección.

A la opinión pública:

Comparto que he presentado mi renuncia con carácter irrevocable al PRI. pic.twitter.com/jQtK1Ov92P — Alejandro Murat (@alejandromurat) November 18, 2023

Advirtió:

“Al final en el proceso de 2024 nos encontraremos en la disyuntiva de elegir participar entre la política del cinismo o la política de la esperanza”

Se dijo inconforme con la alianza que su hoy expartido hizo con el PAN y el PRD:

“Creo en el diálogo como la herramienta principal de la democracia; creo en las alianzas, pero en las alianzas con el pueblo”.

Agregó que como persona y político lo definen las acciones y los resultados:

“Así lo hice cuando fui diputado federal, director del Infonavit y gobernador de Oaxaca. Ejemplo de ello es el proyecto del Corredor Interoceánico, producto de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno que permitirá de una vez por todas que el sureste de México se incorpore al desarrollo nacional”.

Murat resaltó que la visión por la que siempre trabajó en el PRI se enmarcaba en el derecho a un México que crezca, pero de manera más igual, en un contexto de seguridad, de justicia social para nuestras familias, lineamientos que guiarán a la Alianza Progresista por México, además de educación gratuita, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, entre otros.