Encapuchadas golpean a maestro de la Voca 8 por presunto acoso sexual en el IPN

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Un grupo de estudiantes de la Vocacional 8 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) golperon a un profesor tras señalarlo de ejercer acoso sexual con las alumnas.

Alumnas del Voca 8 del @IPN_MX se hartaron del encubrimiento y la falta de atención a sus denuncias contra maestros agresores y acosadores.

Otros planteles dieron a conocer ya, listas de profesores denunciados y se pronunciaron para tomar acciones en conjunto.#FueraAgresores pic.twitter.com/BPkiPVLRuL — Renata Villarreal (@Re_Villarreal) November 18, 2023

"Usted es una persona acusada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se cumple, no nos va a quedar otra más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace", dice una encapuchada mediante un video que circula en X.

Momentos después el profesor es golpeado en el salón de clases por un grupo de casi 20 personas.

En el video se escucha la voz de una estudiante que le dice: "acuérdate que tú mamá es una mujer, cabrón".

El IPN no ha dado una postura sobre lo ocurrido en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 8 “Narciso Bassols“.