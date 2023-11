Gobierno ve "suplantación" del CJNG en medio de la disputa por el control de Tula

HIDALGO (proceso.com.mx).-Con dos grupos de la delincuencia organizada enfrentados por el control territorial de Tula como marco, el gobierno de Hidalgo ve el hallazgo de mantas con la insignia CJNG –organización criminal que no reconoce en el estado– como "el coletazo" de la delincuencia ante lo que, asegura, es un combate frontal al crimen.

Al sugerir una posible suplantación de la firma del Cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades también dijeron que no descartan el intento de un particular por infligir temor, al tiempo de negar la presencia en la entidad de la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", así como de La Familia Michoacana, además de referir que el Cártel de Los Hades, principal amenaza reconocida durante el mandato de Omar Fayad Meneses que culminó en septiembre de 2022, no es avistado en la región –zona de dominio según inteligencia federal–, sino en Querétaro.

“Eran varios personajes que tenían ‘su tramo’. Los Solas –un grupo criminal– quieren apoderarse de todo eso y empiezan a golpetearlos, a matarlos”, dijo a Proceso el secretario de Seguridad Salvador Cruz Neri sobre el escenario en Tula, sede de la refinería Miguel Hidalgo y parte de una región geográfica en la que se disputa la extracción de crudo de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el control del narcomenudeo, que se extiende a Tepeji, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama, entre otros municipios.

“Esos personajes se empiezan a unir para hacerle frente a Los Solas, y es como está toda la confrontación. Uno, de los rivales, es “El doctor” (cuya operación se sitúa en un punto de extracción de hidrocarburo, la localidad de Bomintzha), otro fue un líder que recientemente mataron, “El ingeniero”; entonces, es un grupo que está uniendo a todos los demás para enfrentar a Los Solas”, expuso el mando de seguridad, quien afirmó que a Los Hades –principal fuerza delictiva reconocida hasta el cambio de administración– no los ubican en esta región.

“Anteriormente estaban en la región de Huichapan, pero no los hemos ubicado ahí como tal (…) recordemos que a principio de gobierno hubo cinco ejecutados (en territorio estatal, en la zona limítrofe) que –aseguró– trajeron (los cuerpos) del estado de Querétaro. Los apoyamos en su investigación, pero fue (usada la entidad) como basurero, prácticamente. No tenemos identificado que estén (aquí) permanentemente”, comentó en entrevista.

A la Familia Michoacana, aseveró, tampoco la identifica como asentada en Hidalgo, aunque recordó que en el hallazgo del primer túnel de almacenamiento y sustracción de gasolinas en la región, cuya responsabilidad atribuyen al “Ingeniero”, quien, añadió, “prácticamente era el dueño” de esta construcción que contaba con tecnología para evitar derrumbes, así como iluminación, además de estar iluminado para ingresar, eran personas de Michoacán quienes lo operaban y protegían, aunque acotó que “no tenían un grupo armado como tal de la Familia Michoacana”.

Del CJNG, sumó, “no tenemos que digan: ‘estamos aquí presentes’, porque su mensaje es otro. No hemos identificado una célula del Cártel Jalisco que esté aquí en el estado”.

Con base en informes publicados por Proceso, Los Hades, inicialmente, buscaron vinculación con el CJNG, para el que actuaron como avanzada, pero posteriormente se separaron. Después, el también conocido como Cártel de Palmillas tuvo una fragmentación del que surgieron dos corrientes antagónicas.

El jefe de la policía estatal afirmó que, actualmente, ven a los Hades y al Cártel Jalisco como dos agrupaciones distintas, aunque, insiste, no las visualizan en lo local.

Previamente, el gabinete de seguridad ofreció una conferencia de prensa en la que además de Cruz Neri estuvieron presentes Guillermo Olivares Reina, secretario de Gobierno; el subprocurador de la Región Oriente, Caleb Guadarrama Martínez; el general de Brigada José Efraín González, representante de la Guardia Nacional, y el general de Brigada Alfredo Salgado Vargas, comandante de la 18 zona militar.

Olivares Reina consideró que la aparición de dos mantas con el mismo mensaje –“tenemos un tiempo haciendo presencia” (afirman estar en al menos nueve municipios en la región) y advertir una extensión del cobro de derecho de piso, generalizada–, es el "coletazo" del crimen organizado. "Digamos que es la reacción de la delincuencia en relación con los golpes que se han efectuado por parte del gabinete de seguridad estatal y federal", sostuvo sobre los hallazgos en zona central de la ciudad y otra en la periferia.

Insistió en que lo que llamó “acciones de esa naturaleza propagandística”, no tienen ningún efecto.

Luego, aunque expuso que profundizar en la procedencia de estas mantas es trabajo de las procuradurías, dijo que “de entrada y a bote pronto pareciera que no estamos hablando de un cártel, en virtud de como está redactada (…) Parece que lo hizo alguien con cuidado, sin groserías, sin faltas de ortografía”, lenguaje que, “planteó, tradicionalmente utilizan los cárteles”.

Después abrió la posibilidad a que se trate de “una lona que también puede proceder de algún intento de un particular o grupo delictivo local que busque causar temor o zozobra”; sin embrago, remarcó: “de bote pronto, por lo que ha visto en otros estados donde, enfatizó, “no hay duda” de la operación del CJNG mantiene la incógnita sobre la autenticidad.

Por la localización de mantas este 17 de noviembre, se inició carpeta de investigación 16202303646 por delitos de amenazas en agravio de la seguridad del estado y la comunidad, informó el subprocurador. Asimismo, dio a conocer que fueron remitidas al laboratorio de dactiloscopia forense, aunado a que requirieron videograbaciones de cámaras de seguridad para identificar posibles responsables.

Cruz Neri expuso el enfrentamiento de dos grupos antagónicos como el móvil de la violencia en la región. Los giros a los que se dedican, precisó, son, principalmente, el huachicol y el narcomenudeo. Él vio estos actos como una respuesta a la detención en Atitalaquia el día 15 de un personaje identificado con el alias de “El Chelelo”, brazo operador de los Solas, al que calificó como un “grupo antagónico y bien organizado”.

“A lo mejor las mantas refieren su enojo y quieren dirigir las atenciones a otros lados”, añadió. De igual forma, mencionó que el 16, en Atitalaquia, detuvieron a cuatro personas a quienes ubican como integrantes de un grupo con el apelativo Los Cotorros, enfrentados a Los Solas.

El 17, sumó el subprocurador, también iniciaron la carpeta de investigación 12202319070 por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por “varias personas detenidas”, sin mencionar cuántas, presuntamente relacionadas con El Chelelo. Mientras que otras líneas, apuntó el titular de Seguridad Públicas, siguen "al doctor", líder de una organización en contra de Los Solas, aliado con tanto con Los Cotorros como otros mandos como un sujeto con el apelativo del “Alacrán”. En esta confrontación, sumó, han sido asesinados líderes como “El Terri”, “El Rabit”, entre otros.

El responsable de la política interna consideró que "los asesinatos que continuamente se dan entre bandas criminales por un combate frontal para hacerse de los territorios", da "para reflexionar que hay mejores caminos" que ingresar a la delincuencia. Lo anterior, al reconocer ejecuciones de jóvenes en lo que han denominado disputas por rivalidad delincuencial.