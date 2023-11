La unidad de Morena en Chiapas, a prueba con la visita de Sheinbaum

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis (Proceso).– A una semana de la próxima visita a Chiapas de la coordinadora nacional de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, designado coordinador estatal, tiene prisa por lograr la unidad del partido en el estado, por lo que puso en marcha la “operación cicatriz” para lograr la conciliación con sus contendientes.

Si bien los primeros en sumarse fueron la alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina; el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, la diputada federal Patricia Armendáriz y el exdelegado de los programas del gobierno federal José Antonio Aguilar Castillejos, al candidato estatal Ramírez Aguilar le ha costado convencer al alcalde tuxtleco, Carlos Morales, y a la senadora Sasil de León Villard, quien hasta el viernes 17 por la noche aún no daba muestras de digerir su derrota.

La tarde del pasado viernes Ramírez Aguilar acudió al domicilio de Carlos Morales Vázquez en la colonia Las Palmas, al oriente de Tuxtla Gutiérrez, para tratar de convencerlo y sumarlo a su proyecto.

Ramírez (centro). En búsqueda de los cuadros perdidos. Foto: Eduardo Ramírez

Ambos desde sus redes sociales manifestaron su beneplácito por el encuentro que sostuvieron y se comprometieron a poner su mejor esfuerzo “para construir un Chiapas más próspero y continuar por el camino de la transformación de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum”.

“Trataré de sumar a todos los actores. Me comprometí a que Chiapas va a ser el estado con más participación ciudadana que va a tener en favor de la doctora Claudia Sheinbaum, pues ella representa la continuidad de la Cuarta Transformación”, dijo Ramírez en entrevista.

El aspirante a la gubernatura chiapaneca afirmó que ha llamado a todos sus colaboradores a sumar a todas las personas que estaban en otros proyectos políticos, pues en el suyo “nadie debe quedar fuera”.

“Yo vengo con esta gloria, que no es de Eduardo Ramírez, sino del pueblo de Chiapas. No vengo a hacer un grupo político y excluir a los demás. Vamos a sumar a todos (…) Que si fulana de tal no estuvo con nosotros, eso ya es pasado. Ahora se trata de sumar”, dice.

Dijo que uno de los principales retos son los resultados que tienen que entregar tras las elecciones de 2024. “No será fácil, pero lo vamos a lograr”, asegura. “Por eso he hecho un llamado a que integren a todos aquellos que andan sueltos por ahí. Acá cabemos todos”.

El candidato estatal de Morena explica que realizará una serie de encuentros regionales de motivación e inclusión de cuadros. “Iremos por ellos. No con una actitud arrogante, sino con una actitud humilde. Y esa humildad nos dará la proyección de alcanzar la meta”.

El cuarto de los seis aspirantes a sumarse, José Antonio Aguilar Castillejos, se reunió este jueves 16 en un salón con toda la estructura que operó su breve campaña en la geografía chiapaneca.

Sheinbaum. Visita especial a Chiapas. Foto: Octavio Gómez.

Ahí estuvieron el líder estatal de Morena, Carlos Molina Velasco, y como invitado el senador Ramírez Aguilar, a quienes Aguilar Castillejos y sus colaboradores se sumaron y la manifestaron todo su respaldo.

“Estamos sumándonos, como fue el compromiso que hicimos. Previo a registrarnos como aspirantes, todos y cada uno de los que participamos firmamos un acuerdo de unidad como un requisito indispensable para participar en la contienda, que ya pasó. Ahora nos toca mirar hacia adelante.

“Para cuando se dé la visita de nuestra Coordinadora Nacional (el 24 y 25 de noviembre) a Chiapas, todos estaremos ya unidos y caminando con rumbo definido. Es cuestión de esperar, nuestros compañeros tienen que reflexionar este proceso interno”, agrega Castillejos, uno de los fundadores de Morena en Chiapas.

Inconformidades

El líder estatal de Morena, Carlos Molina Velasco, recordó que ya su partido ha obtenido alrededor de un millón 300 mil votos en Chiapas en las últimas elecciones. Por eso, ahora pretenden llegar al millón 700 mil votos, de los tres millones 800 mil electores convocados a sufragar en 2024.

“En Morena Chiapas no tenemos ninguna fractura”, asegura. “Acaba de concluir un proceso interno, cada persona y cada compañero va asimilando de manera distinta los resultados. Se ha respetado la victoria del compañero Eduardo Ramírez, donde el pueblo de Chiapas se ha salido a definir que él sea quien encabece los trabajos de esta coordinación, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, dice.

Sostiene que en el partido a escala estatal, desde el primer minuto, se han aceptado los resultados de las encuestas y ya se comenzó el acercamiento con el nuevo coordinador para trabajar.

“De hecho, ya la próxima semana tenemos la visita de nuestra coordinadora nacional, que ya será precandidata a partir de este domingo 19, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, explica.

Sobre los contendientes que se han demorado en reconocer el triunfo de Ramírez Aguilar, Molina Velasco dice que la reconciliación es parte del proceso.

De León Villard. Pieza clave. Foto: Montserrat López

“Estamos esperando que nuestros compañeros, que en cuanto pasen los días y las horas, se sumen a nuestro movimiento con el senador Eduardo Ramírez, pero es un tema personal que considero debe haber respeto”.

Pone como ejemplo el caso de Marcelo Ebrard, quien después de un mes y de un litigio ante los órganos internos de Morena y rumores de que abandonaría al movimiento, por fin decidió sumarse a Sheinbaum y quedarse en Morena, cuando muchos ya lo hacían en otro partido.

“Considero que debemos esperar los tiempos y los espacios de cada compañero, siempre cuando exista el respeto como hasta ahora lo ha existido y que sigamos todos en unidad por el bienestar de Chiapas. Porque acá lo más importante es un proyecto de nación y un proyecto de Estado”.

Molina Velasco dice que la visita de Claudia Sheinbaum a Chiapas será la ocasión para que esa unidad se logre y se ponga de manifiesto lo que espera como “ese respaldo total que se tendrá en el interior del partido”.