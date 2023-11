Alejandro Murat expresa simpatía por Sheinbaum luego de renunciar al PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, que renunció al PRI la semana pasada, reveló que no ha tenido acercamientos con Movimiento Ciudadano (MC), y que tiene más “simpatía” por Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, aunque aclaró que no ha tenido pláticas con ella o su equipo.

Entrevistado en Radio Fórmula, el expriista dijo:

“No he tenido ningún acercamiento con Movimiento Ciudadano…pero pues con quien he tenido más simpatía y conozco, no hemos tampoco platicado mayormente, es con Claudia, entonces vamos a evaluar, vamos a considerar”.

En la conversación, también destacó la relación que ha tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual calificó de “institucional” y señaló que la misma generó resultados palpables.

“Con el presidente López Obrador, hicimos un trabajo institucional que ha dado resultados, ahí están los resultados”, declaró.

Sobre Sheinbaum, Murat comentó que aunque aún no ha tenido conversación con ella, desde su posición apoyará a la plataforma que la respalda, la cual describió como “progresista”.

“Yo lo que estaré es evaluando, tengo una buena relación con Claudia, todavía no hemos platicado ampliamente, pero trabajé con ella siendo gobernador, hicimos algunas cosas, pero ahorita vamos a enfocarnos en construir este esfuerzo que permite generar política pública para el país, que es la alianza progresista por México y que centre una vez más el debate”, señaló.

Añadió una crítica acerca de la situación actual del PRI, en la que apuntó que su expartido ha perdido identidad, que ha sido opacada por el PAN, y lo perjudicial de no postular por primera vez algún candidato a la presidencia y jefatura de gobierno de la capital.

“El PRI nació siendo un partido que construyó instituciones y las alianzas que hicimos con otros partidos, que son válidas, lo que ha permitido es que prevalezca otro tipo de identidad; el PAN, por ejemplo, nació siendo un partido contrario, cuestionador al gobierno y eso es válido. El PRD nunca fue eso. Hoy el PRI por primera vez en su historia no va ha tener candidato a la presidencia y a la jefatura de gobierno y todos los que somos militantes de los partidos, sabemos que el ancla que jala hacia arriba o abajo, cuando es malo o mala la candidata, es el candidato presidencial. El PRI cedió esa definición sin haber sido acompañado de una gran oportunidad para tener un gran proceso democrático”, criticó.

El fin de semana pasado, Alejandro Murat renunció al Partido Revolucionario Institucional; en un video que difundió en redes sociales, explicó que su salida se debe a que la institución ya no representa sus visiones, las cuales describe que están enmarcadas por miedo y odio como estrategia electoral.

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública”, señaló el exgobernador de Oaxaca en su comunicado y añadió:

“Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección”.