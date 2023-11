“Hay quienes dicen que soy un meme”, dice Samuel García en arranque de precampaña

MONTERREY, N. L.(apro).- En su mensaje inicial de precampaña, el aspirante presidencial Samuel García se adelantó a sus detractores al hacer referencia, en un video, a todos los reproches que se le han hecho a lo largo de estos años, por los errores que han sido públicamente conocidos por su uso excesivo de redes sociales.

“Hay quienes dicen que soy un meme”, dice el precandidato único de Movimiento Ciudadano, que arranca esta tarde en esta capital su precampaña rumbo a los comicios presidenciales del 2 de junio del 2024.

En el mensaje, en el que se ve caminando, rumbo a la cámara que lo sigue de frente, anticipa la andanada de videos que le van a revivir, por desaciertos difundidos, y se llama a sí mismo “whitexican” y que tiene un “sueldito de 50 mil pesos”.

“Lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad. Hay quien dice que soy el de baja la pierna y sí, me equivoqué, y sigo aprendiendo”, señala, en recuerdo a la vez que le pidió a su esposa Mariana Rodríguez que no exhibiera su extremidad inferior en una interacción pública virtual.

Pero aclara que, en contraste, conformó el primer gabinete con más mujeres que hombres en la historia de Nuevo León.

Reconoce, también que hay críticas por sus viajes permanentes al extranjero, pero presume que salió para conseguir en sus primeros dos años de gobierno 42 mil millones de dólares de inversión extranjera, equivalentes a seis veces el presupuesto del estado.

Experto en el manejo de redes sociales, el emecista de 35 años de edad, quien aspira a ser el opresidente electo más joven en la historia de México, le dice a quienes señalan que es “muy nuevo”, que, efectivamente, lo es en formas de ideas, inversiones y de hacer política.

“Lo nuevo es hacer posible lo imposible, y si no me crees, pregúntale a Nuevo León”, cierra su mensaje.

García inicia este lunes por la tarde en Monterrey su precampaña a la Presidencia de México.

Emprende este proyecto en medio de una crisis política que ha generado en la entidad, al buscar imponer como gobernador interino a su secretario general de gobierno, Javier Navarro, contrario al criterio de los diputados locales que afirman que es facultad del Congreso designar a quien se quedará en su lugar.