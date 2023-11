AMLO arremete contra triunfo de Milei en Argentina: "fue un autogol"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el triunfo del ultraderechista Javier Milei en Argentina fue "un autogol"; el mandatario aseguró que en México no existe el riesgo de que la derecha vuelva al poder.

Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol, y yo no estoy de de acuerdo aunque respeto la decisión del pueblo con los Gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los Gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo. Eso es lo que puedo decir”, señaló durante la conferencia de prensa.