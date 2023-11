La reconciliación de Morena en Guanajuato, una misión imposible

GUANAJUATO, Gto (Proceso).– Pese a ser la designada de Morena para contender por la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández fue identificada como “militante panista” por quienes participaron en las encuestas del proceso interno del partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque en los resultados generales de la preferencia electoral local Alcaraz Hernández se colocó en el segundo lugar, con 23.4% de las preferencias, debajo de Ricardo Sheffield Padilla, exprocurador federal del Consumidor, quien obtuvo 24.4%, la dirigencia nacional morenista decidió que en Guanajuato la candidatura sería para la mujer mejor posicionada, para así cumplir con la paridad de género.

La nominada es originaria de Jalisco, aunque su carrera política la inició en Sinaloa militando en el PAN; ocupó una curul en el Congreso federal en la Legislatura LX, pero luego renunció a su militancia azul. En entrevistas ha señalado que su salida del PAN fue motivada por la corrupción, aunque no dio detalles de ello.

Alcaraz se incorporó a Morena y a partir de septiembre de 2018 ocupó la dirigencia estatal en Guanajuato, en suplencia de Ernesto Prieto Gallardo, hijo de Ernesto Prieto Ortega, exdirector del Instituto para devolver al Pueblo lo Robado, quien también aspiró a la candidatura por la gubernatura guanajuatense y quedó en tercer lugar en las encuestas.

Desde septiembre de 2021 es diputada local plurinominal. Como parte de la bancada de oposición, en el Legislativo de Guanajuato se ha distinguido por exigir la remoción del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre ante la falta de resultados en los 14 años que lleva al frente de la procuración de justicia del estado.

La candidata también ha llevado al Congreso exigencias de transparencia y rendición de cuentas sobre el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez por presuntos actos de corrupción, como el préstamo con tasa preferencial que hizo el gobierno estatal a Grupo Pachuca para que comprara el estadio Nou Camp en León, o la opacidad con la que se han manejado los fondos del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato.

Alcaraz. Difícil operación cicatriz. Foto:Rogelio Morales/Cuartoscuro

Actualmente Alma Alcaraz y Ernesto Prieto hijo, ambos integrantes de la bancada de Morena en el Congreso de Guanajuato, mantienen diferencias desde la dirigencia del partido y ahora, ambos como diputados locales, procuran no coincidir en ruedas de prensa o en actos públicos.

Esta división en Morena de Guanajuato, principalmente, amenaza con ampliarse después de que Ernesto Prieto Gallardo ha publicado en redes sociales mensajes para exigir a la dirigencia nacional del partido explicaciones por la decisión de nombrar a Alma Alcaraz como virtual candidata a la gubernatura.

“Nos dimos cuenta de varias inconsistencias y necesitamos que nos sean aclaradas, no solamente a nosotros como dirigentes, sino a muchos guanajuatenses esperanzados e ilusionados en que Morena tenga una auténtica posibilidad de triunfo, y así terminar con más de 30 años de hegemonía panista en la entidad”, dijo Prieto Gallardo.

Desde el registro de aspirantes a la candidatura se pactaron dos grupos: el conformado por la senadora Antares Vázquez Alatorre y por Ernesto Prieto Ortega, autonombrado como el de “los fundadores”, y el otro bloque es el de Ricardo Sheffield Padilla y Alma Alcaraz, ambos exmilitantes panistas. Él, con la carrera política en el panismo de Guanajuato hasta 2018, y ella adherida al panismo en Sinaloa.

El PAN cumple 32 años en el gobierno de Guanajuato, y el estado es considerado bastión panista.

Los desplazados

Después de años de mantener el control del partido en Guanajuato por la cercanía que tienen con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ernesto Prieto Ortega y su familia fueron desplazados por el grupo de poder que construyeron Ricardo Sheffield –candidato a gobernador en 2018– y Alma Alcaraz.

La dirigencia estatal está integrada por personas cercanas a Sheffield Padilla; y con Alma Alcaraz, como virtual candidata a la gubernatura, se definió el género para las nominaciones en los 46 municipios y 22 distritos locales.

El listado fue entregado al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) sin consultar al resto de las expresiones dentro del partido, firmado por la presidenta del Comité Directivo Estatal, Adriana Guzmán Cerna; por la recién nombrada coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación en Guanajuato, Alma Alcaraz, por el presidente del Consejo Estatal de Morena, el secretario general del partido y el representante de Morena ante el órgano electoral local.

El mayor golpe para el grupo de los “fundadores” se dio por la definición de la candidatura para una mujer a la alcaldía de Salamanca, frenando la posible reelección del alcalde, César Prieto Gallardo, el hijo menor de Ernesto Prieto Ortega y hermano de Ernesto Prieto Gallardo.

Prieto. Reclama "agandalle". Foto: FB Ernesto Alejandro Prieto Gallardo

Salamanca se ha convertido en el bastión de Morena en Guanajuato, al ser el municipio que en las últimas elecciones ha dado su voto al partido del presidente López Obrador y en la última elección fue el único distrito local que el PAN perdió.

César Prieto Gallardo fue electo alcalde de Salamanca en 2021; pretendía la reelección, pero se anula esta posibilidad con la definición de la dirigencia de Morena y la virtual candidata a la gubernatura.

Los Prieto, que han acompañado a López Obrador desde antes de la fundación de Morena, promovieron en Guanajuato la candidatura de Adán Augusto López Hernández a la Presidencia de la República.

Alma Alcaraz y Ricardo Sheffield impulsaron a Claudia Sheinbaum, al igual que la senadora Antares Vázquez Alatorre, quien no se ha pronunciado después del cuarto lugar en las encuestas, pese a que el grupo de los fundadores la proyectaba como la candidata.

Denuncian “agandalle”

Al darse a conocer el género para las alcaldías y distritos locales, el primero en reaccionar fue Ernesto Prieto Gallardo, quien además de exigir explicaciones a la dirigencia nacional de Morena por la designación de Alma Alcaraz, calificó el acuerdo como “una acción muy desafortunada de provocación, de burla, no sabría yo cómo definirla”.

Aprovechó el video que circuló en sus redes sociales para mandar un mensaje al grupo afín a los exmilitantes panistas, en el que rechaza el posible agandalle de nominaciones.

“(Quiero) Decirles a los compañeros que no se quieran comer todo el pastel, que no sean gandallas, que no sean abusivos; que se moderen. Las cosas no han sido totalmente escritas, la historia puede cambiar”, aseguró. Sin embargo, no ha confirmado si él y su grupo van a impugnar el nombramiento de Alma Alcaraz.

Incluso, Prieto Gallardo se dirigió “al jefe político de todos ellos”, en referencia a Ricardo Sheffield Padilla:

“Que no se pase de rosca, que no vamos a permitir que nos agandallen, que nos avasallen, que eso no forma parte de Morena, y (quiero) decirle que los que sí somos de Morena de mucho tiempo atrás estamos acostumbrados a ir a contracorriente y no nos vamos a dejar”.

Ricardo Sheffield Padilla tiene garantizada la candidatura al Senado, después de no ser el candidato a la gubernatura, por cumplimiento con la paridad de género.

Salamanca. Bastión morenista. Foto: Salamanca.gob

Sheffield fue el candidato de Morena en 2018 y perdió ante el ahora gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. En 2021 buscó la alcaldía de León y perdió frente a la panista Alejandra Gutiérrez Campos, quien fue tesorera en el gobierno municipal cuando él fue alcalde en el trienio 2009-2012.

Ebradoristas pugnan por espacios

Después de la aplicación de las encuestas y la definición de la coordinadora de la 4T, otro grupo de morenistas guanajuatenses peleará por espacios de elección: se trata el que impulsó a Marcelo Ebrard.

Lo anterior, luego de que en Guanajuato las encuestas por la candidatura a la Presidencia de la República las ganó el excanciller, lo que significa que representan la primera fuerza al interior de Morena en el estado.

Así lo sostuvo el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, David Martínez Mendizábal, quien impulsó la candidatura de Ebrard en Guanajuato mientras su esposa, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, coordinó el movimiento en favor del excanciller a escala nacional.

En el país “somos la segunda fuerza en Morena, así de sencillo, obtuvimos la mitad de los votos de Claudia (Sheinbaum), según la estadística de Morena. Aquí en Guanajuato ganamos por un punto, pero ganamos, entonces hay que hacer valer la segunda fuerza y la primera fuerza en Guanajuato, porque eso tiene que estar representado en todos los espacios”, aseguró David Martínez.

El diputado local confirmó que va a apoyar la candidatura a la gubernatura de su compañera de bancada, Alma Alcaraz Hernández, aunque también se dijo respetuoso de las acciones legales que pueda asumir el grupo de Ernesto Prieto, como lo hizo Marcelo Ebrard a escala nacional de manera interna en Morena.

Martínez. Reclamo desde el ebradorismo. Foto: @DavidGuanajuato

“Estamos viendo cómo otros compañeros de Guanajuato están planteando una revisión del proceso de elección de Morena, eso hubiera sido más claro si se hubiera hecho caso a Marcelo Ebrard desde el principio, estábamos buscando limpieza en las elecciones y finalmente Marcelo tuvo razón porque es un planteamiento ético”.

Comentó que en Guanajuato el grupo de Ebradoristas se están reagrupando para definir la ruta a seguir en el estado porque estaban a la espera del pronunciamiento oficial que haría el excanciller, en medio de los rumores de una posible salida de Marcelo Ebrard de Morena.

“Alma es la candidata, sí. Los compañeros Prieto y Antares están en su derecho de impugnar, también –señaló Martínez Mendizábal–. Hay que empezar a ver la vida política, la vida en general dentro de las contradicciones que ésta misma genera”.