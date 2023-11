Sheinbaum descarta que triunfo de Milei genere una ola de cambios en América Latina

SANTIAGO TUXTLA, Ver. (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de Morena, PT y PVEM, descartó que el triunfo presidencial del ultraderechista Javier Milei en Argentina genere una “ola” de cambios en el camino democrático de México y América Latina.

“Nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto y tampoco creo que sea, ahora que ya cambió el esquema, y que viene una ola de cambios en América Latina”, dijo en conferencia durante una pausa en su segundo día de precampaña presidencial que inició ayer en Boca del Río.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México consideró que el triunfo de Milei “tiene que ver con la particularidad de Argentina y también una situación económica en Argentina de la cual no han podido salir desde hace algunos años. No estamos de acuerdo con él, pero respetamos la decisión que toma el pueblo de Argentina”.

No obstante, aseguró que el resultado de las elecciones presidenciales argentinas es “un regreso al neoliberalismo más extremo con la privatización, incluso de los medios de comunicación públicos que planteó. Nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto”.

Y cuestionada sobre cómo sería su trato con el próximo primer mandatario argentino si ella gana las elecciones presidenciales del 2024, Sheinbaum Pardo se enfiló en el mismo camino que ha llevado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que respetar. México tiene una posición constitucional respecto a la política exterior de respeto, de no intervención. Pero eso no quiere decir que uno no diga que no está de acuerdo con la política que se está planteando en Argentina… tiene que ser una relación de respeto evidentemente, como con otros países de América Latina”.