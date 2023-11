“Sigamos haciendo historia”: Sheinbaum promete estabilidad económica y política en el país

ÁNGEL R. CABADA, Ver. (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación es “el único” que puede garantizar estabilidad económica y política en el país.

En su segundo día de precampaña por Veracruz, también criticó, aunque de manera indirecta, a los integrantes del Frente Amplio por México “que añoran el modelo neoliberal” y que felicitaron al ultraderechista Javier Milei, por su triunfo el pasado domingo en las elecciones presidenciales de Argentina.

“Nosotros en la Cuarta Transformación somos los únicos que podemos garantizar estabilidad económica y política en nuestro país. ¡Ningún otro proyecto!”, dijo la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, en el evento masivo realizado en el Deportivo 18 de junio del municipio Ángel R. Cabada.

Según su visión, con la llegada de la Cuarta Transformación “cambió la forma de gobernar. Antes había un modelo que se llamaba el modelo neoliberal, que algunos añoran. Algunos ya ven que felicitaron a quien ganó en Argentina. ¡Ya no saben!”.

Acompañada de Rocío Nahle, virtual candidata de Morena al gobierno de Veracruz, la morenista regresó a su estrategia usada en sus giras previas a la encuesta interna de Morena, de llamar a la oposición “tienda de disfraces”.

Así lo dijo: “Son como una tienda de disfraces estos de, se llaman el Frente Amplio, pero en realidad es el PRIAN, ¿cierto o no? Se ponen otro nombre porque están tan descalificados, la gente ya no los quiere, que tienen que llamarse de otra manera. Nosotros, no. ¡Nosotros nos llamamos Morena y a mucho orgullo!”.

Y hasta pidió reproducir, por enésima vez, el audio del expresidente Vicente Fox, en el que critica los programas sociales, haciendo segunda a una opinión de Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la oposición. Sin sorpresas, el hecho generó la rechifla de los asistentes.

Armas y seguridad privada

En el acto masivo de Sheinbaum en este municipio destacó la presencia de algunos policías estatales armados con metralletas, así como camionetas de la Guardia Nacional.

También destacó la asistencia de personal de seguridad privada, mismos que integrantes del equipo de seguridad de Sheinbaum no reconocieron como elementos suyos ni de la coordinadora estatal de la defensa de la transformación, Rocío Nahle.

Y, por segundo día consecutivo en la precampaña, tanto Sheinbaum como Nahle alentaron a los asistentes a corearlas como “presidenta!” y como “gobernadora”.