Escala conflicto por designación de gobernador interino en Nuevo León

MONTERREY, N. L. (apro).- El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios Pámanes, anunció que usará la fuerza pública para proteger en Palacio al encargado del despacho, Javier Navarro, secretario general de Gobierno, si es que el Congreso de Nuevo León quiere imponer en la oficina, el 2 de diciembre, al gobernador interino que designe.

Ante este escenario, el diputado local albiazul Carlos de la Fuente responsabilizó a Palacios de los hechos de violencia que pudieran ocurrir el día en que debe asumir el interino, y advirtió que el escenario de ingobernabilidad que habría en la entidad podría provocar que el Senado de la República desapareciera los poderes.

Palacios Pámanes, quien es doctor en Derecho, dijo que protegerá a quien es el gobernador de acuerdo al amparo que promovió Navarro Velasco y que dice que se deberá usar a la policía para proteger su estancia en palacio, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haga un pronunciamiento para aclarar quién debe designar a quien se quede en lugar del gobernador Samuel García, actualmente en precampaña presidencial.

“Yo recibí una orden de un juez federal, y también el titular de Fuerza Civil (policía estatal). Esa orden es para hacer todo lo necesario para proteger el derecho que está reconociendo en el ciudadano Javier Navarro Velasco, que se hace cargo del despacho del Ejecutivo del Estado”.

“En este momento yo no he sido notificado de que esa resolución del juez Federal haya quedado sin efecto, por lo tanto soy sujeto obligado, como autoridad demandada dentro de un juicio de amparo indirecto. En este momento, que no estamos en el 2 de diciembre y que todavía sucederán actos jurídicos, lo que puedo decir es que un juez federal me ordena a mí como secretario y al Comisario de Fuerza Civil, hacer lo que he comentado”, dijo.

Señaló que todavía hay que esperar los hechos de ley que deben resolverse próximamente, por lo que no se pronunciará sobre la forma en que podrían proteger a Navarro, quien actualmente es encargado del despacho.

En Nuevo León hay incertidumbre jurídica sobre quién quedará en lugar de Samuel García, a partir del 2 de diciembre, pues si bien en esa fecha debe asumir el interino, el actual mandatario, que está en precampaña presidencial por Movimiento Ciudadano, publicó un acuerdo para dejar como encargado del despacho a Navarro Velasco desde el 20 de noviembre al 18 de enero, por lo que éste dice que permanecerá en el puesto hasta que venza este plazo.

Por su parte, Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada albiazul en el Congreso local, dijo que llegado el día en que deba asumir el puesto el mandatario interino, si Fuerza Civil se opone al ingreso al Palacio de Gobierno, podrían surgir problemas de violencia de los que será responsable el secretario de Seguridad Pública.

En caso de que surja la violencia durante la toma de posesión del gobernador interino que designará el Congreso del Estado, el culpable será el secretario de Gobierno, aseguró Carlos de la Fuente Flores.

De igual forma, dijo que si Navarro no quiere dejar el puesto de encargado del despacho, incurrirá en usurpación de funciones.

“Hoy quiero lanzar un llamado: si sucede algo, una problemática en Nuevo León, un tema de violencia entre poderes, hoy el responsable se llama Gerardo Palacios Pámanes, que es el secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, por decir y manifestar que él va utilizar a la Fuerza Civil por si otro poder quiere manifestarse en contra del encargado del despacho”, dijo.

Alertó sobre una posible desaparición de poderes en la entidad, si no se ponen de acuerdo sobre el que se encargará del gobierno del estado, en ausencia de Samuel García.

“Que sepa bien la gente de Nuevo León a dónde nos está llevando y orillando el secretario General de Gobierno: a que las esferas nacionales volteen a ver a Nuevo León y entonces sí, es cuándo el Senado de la República pueda solicitar una desaparición de poderes en Nuevo León por este tipo de actitudes del secretario General de Gobierno y del secretario de Seguridad. Al haber una desaparición de poderes vamos a tener un conflicto difícil para podernos organizar en Nuevo León”, auguró.

Señaló que el Congreso tiene el mandato constitucional de imponer a un gobernador interino, del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024, durante los seis meses que Samuel García Sepúlveda pidió de licencia para buscar la presidencia de México.