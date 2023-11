“Las remontadas son posibles”, dice Xóchitl Gálvez tras polémico triunfo del Tri; la tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La precandidata única a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón X, Xóchitl Gálvez, felicitó a la Selección Mexicana de futbol, luego de que ayer venció a su similar de Honduras, para conseguir pase a semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF y a la Copa América a disputarse el próximo año, en un partido que generó opiniones negativas por parte de la prensa, debido a decisiones arbitrales que favorecieron al conjunto mexicano.

La abanderada por el PAN, PRI y PRD, publicó después del encuentro disputado en el Estadio Azteca, un mensaje de elogio al conjunto tricolor, por haber derrotado al equipo hondureño en un juego de vuelta en el que tuvo que remontar un marcador de ida de 2-0.

“Las remontadas son posibles. Que nadie te diga que no se puede. ¡Bravo Selección Nacional!”, escribió en su cuenta oficial de X.

Las remontadas son posibles. Que nadie te diga que no se puede.



¡Bravo @miseleccionmx! uD83CuDDF2uD83CuDDFD?? — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 22, 2023

La remontada del equipo dirigido por el exfutbolista Jaime Lozano, fue duramente criticado por periodistas catrachos, ya que durante el enfrentamiento, el cuerpo arbitral encabezado por el salvadoreño Iván Barton, agregó hasta 11 minutos de tiempo de compensación, tiempo en el que el cuadro mexicano logró anotar el gol del empate y alargar el partido a tiempos extras.

El periodista Gustavo Roca manifestó al respecto por X:

"Iván Barton, el árbitro salvadoreño que robó a 11 millones de hondureños. Qué poca vergüenza de este lame botas de Concacaf. Pero claro, hay que cuidar la chamba y los dólares para que le sigan dando partidos. Increíble."

Iván Barton, el árbitro salvadoreño que robó a 11 millones de hondureños. Que poca vergüenza de este lame botas de Concacaf. Pero claro, hay que cuidar la chamba y los dólares para que le sigan dando partidos. Increíble. pic.twitter.com/3kTrwswqhh — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 22, 2023

También los señalamientos contra el arbitraje, recayeron en el hecho de que en la serie de penales, a la que se alargó el encuentro, el jugador de los Pumas de la UNAM, César “Chino” Huerta, repitió su turno como tirador tres veces, en las que las dos primeras su tiró fue atajado por el arquero hondureño Edrick Menjívar, sin embargo al tercer intento se concretó el gol para la Selección Mexicana.

El pretexto por el que se anularon las dos primeras ejecuciones del penal de Huerta, fue que Menjívar avanzó delante de la línea de gol, antes de que el “Chino” tirara.

Roca también comentó al respecto por la misma red social:

“Dos penales tapó Edrick Menjívar y el árbitro Iván Barton REPITE LOS DOS LANZAMIENTOS JAJAJAJAJAJA. Este árbitro salvadoreño es un sinvergüenza.”.

Dos penales tapó Edrick Menjívar y el árbitro Iván Barton REPITE LOS DOS LANZAMIENTOS JAJAJAJAJAJA uD83DuDE02uD83EuDD23



Este árbitro salvadoreño es un sinvergüenza. — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 22, 2023

Ante tal contexto, varios internautas despotricaron contra la publicación de Gálvez, “¿Qué no vio o leyó el desmadre de trampas que trae la selección?”, “Pero que no sea con ayuda del árbitro”, o “Nomas que no sea robando mi Xóchitl, eso déjaselo a Morena y a la Selección”, fueron algunos de los comentarios vertidos por usuarios.

Va a necesitar la mano de Concacaf si quiere ganar — Jorge Iturralde (@jorgeiturralde) November 22, 2023

Ahora no estoy de acuerdo con usted. Hay de remontadas dignas a remontadas vergonzosas. Hoy fue lo segundo.



Así no. — René HC (@pugrito) November 22, 2023

Pero que no sea con ayuda del árbitro… — José S. Velázquez (@jsvelher) November 22, 2023