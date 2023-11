Más de mil indígenas de Coyomeapan exigen en Puebla soluciones a conflicto que lleva más de dos años

PUEBLA, Pue. 22 de noviembre (apro).- Más de mil pobladores indígenas del municipio de Coyomeapan instalaron un plantón permanente frente al Congreso del Estado y cerraron el bulevar Héroes del Cinco de Mayo –una de las principales vialidades de esta ciudad– en exigencia de que se ponga fin a la ingobernabilidad que priva en esa localidad desde las elecciones de 2021.

Los manifestantes advirtieron que no se retirarán de esta capital hasta que se establezca una mesa de diálogo en la que participen directamente el gobernador Salomón Céspedes Peregrina, el líder del Congreso estatal Eduardo Castillo López y el secretario estatal de Seguridad, Daniel Iván Cruz Luna, en la que se acuerde una solución a las problemáticas que han planteado desde hace más de dos años.

Sus peticiones incluyen que el Congreso del estado nombre un Concejo Municipal, toda vez que, desde las elecciones de 2021, los propios pobladores no han permitido que el alcalde petista Rodolfo García ingrese al Ayuntamiento, por lo cual no se han realizado obras ni se ha cumplido con la prestación de servicios, no obstante que el munícipe sigue recibiendo de manera irregular las partidas del presupuesto público.

También demandan justicia para tres habitantes de ese municipio, entre ellos un menor de edad, asesinados el 9 de mayo de 2022 en una emboscada en la que participaron policías estatales.

Los pobladores aseguran que los responsables intelectuales de esa ejecución extrajudicial son los hermanos David y Araceli Celestino Rosas, exalcalde del lugar y actual diputada federal por el PT, respectivamente.

Reclaman, además, la reinstalación de Claudia Martínez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, quien fue despedida de su trabajo como maestra de bachillerato luego de que ha acompañado públicamente al movimiento de resistencia indígena.

Marcha, mitin, plantón

En nueve autobuses y más de diez combis, los vecinos de Coyomeapan, uno de los municipios más marginados de la entidad, llegaron a la capital poblana y se instalaron, primero, frente al Congreso local, pero al no ser atendidos se dirigieron al bulevar Héroes del Cinco de Mayo para cerrar la circulación.

El 10 de octubre, los pobladores, quienes forman parte de la Unidad Coyomeapan, entregaron a representantes del gobierno del estado las armas de la policía municipal, patrullas y ambulancia que tenían en resguardo desde 2021, cuando desconocieron a las autoridades municipales elegidas ese año, por considerar que se había cometido fraude en esos comicios.

Los manifestantes denunciaron que hasta ahora no se han atendido sus demandas y tampoco están de acuerdo en permitir que el edil Rodolfo García, esposo de la legisladora Araceli Celestino, ingrese a la cabecera municipal, ya que acusan a esa familia de cometer actos de corrupción al desviar recursos públicos que debieron aplicarse en mejorar la calidad de vida de la población.

Advirtieron que no se irán de la capital poblana hasta que las autoridades escuchen y atiendan sus denuncias y que, incluso, no descartan movilizar a más habitantes y marchar hacia la Ciudad de México.

Por la tarde, Claudia Martínez lanzó pintura roja contra la puerta y las paredes del edificio legislativo tras asegurar que ese Poder Legislativo estaba manchado con la sangre de los indígenas asesinados, ya que en más de dos años no ha usado las facultades que le confiere la ley para resolver la situación de ingobernabilidad que priva en Coyomeapan.