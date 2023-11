Diputada Ana Laura Bernal rechaza señalamientos: “No soy pareja de Ana Gabriela Guevara"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La diputada federal por el PT, Ana Laura Bernal afirmó que el procedimiento que mantiene vigente desde hace 6 años por la custodia de su hijo, lo ha llevado “con pinzas” para proteger al menor.

Bernal fue denunciada por su exesposo, Víctor Guzmán por corrupción y tráfico de influencias derivado de un operativo realizado el 15 de agosto de 2022 en Cancún, Quintana Roo para asegurar al niño mientras estaba de vacaciones con su papá.

En conferencia de prensa y sin referirse específicamente a la denuncia de su exesposo, la diputada dijo que los señalamientos hacia ella y su hijo son infundados.

“A quienes se atrevieron a señalarme, se equivocan; no me conocen, no saben de mí, ni de mi trabajo, ni de mi rectitud para llevar un procedimiento ‘con pinzas’ para sobrellevar la mejor niñez de mi hijo”, dijo.

Guzmán afirmó en su denuncia que la diputada tiene una relación sentimental con la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, y que ambas, utilizando sus cargos públicos, han fabricado pruebas, han mentido a las autoridades y buscado favores para evitar que él pueda convivir con su hijo.

En la conferencia, Bernal rechazó tener una relación sentimental con Guevara.

“Si yo tuviera la dicha de estar enamorada me sentiría muy orgullosa y presumiría a mi pareja como siempre lo he hecho cuando he tenido; me encanta salir a caminar tomada de la mano con mi pareja y si fuera Ana a quien tuviese a mi lado, qué dicha tener a un mujerón como lo es ella”, expresó.

“No soy pareja de Guevara. Yo no soy lesbiana y si lo fuera, sería la primera en reconocerlo y estar orgullosa de serlo. Pero no es así”.

Bernal ha denunciado a su expareja de violencia doméstica y abuso sexual contra su hijo, por lo que afirmó que ella le cree al niño y que lo seguirá defendiendo contra todo y todos.