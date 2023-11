Secuestran a tres periodistas en Taxco, Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Tres periodistas de Taxco y dos de sus familiares fueron privados de su libertad por civiles armados, denunciaron colegas y familiares.

Se trata del periodista Marco Antonio Toledo Jaimes; su esposa, la profesora Guadalupe Denova Flores, y su hijo Alberto Toledo Denova, de 28 años.

El domingo por la mañana, sujetos armados habrían sustraído a la familia Toledo Denova de su domicilio en la colonia Guadalupe de Taxco de Alarcón, confirmaron fuentes del gremio periodístico.

Marco Antonio Toledo, de 59 años, es reportero del noticiario de radio Informe 24 de Chilpancingo y del canal de noticias N3 Guerrero de Acapulco.

Guadalupe Denova es profesora y directora de un jardín de niños. Su hijo Alberto trabaja en el sector Salud.

La Fiscalía de Guerrero emitió la mañana de este jueves las fichas de búsqueda y activó el Protocolo Alba por el caso de la comunicadora.

En el mismo contexto, Alberto Sánchez Juárez y Silvia Nayssa Arce, ambos periodistas en el municipio de Taxco, fueron privados de su libertad por civiles armados en Taxco el miércoles 22, denunció la escritora y hermana de Silvia, Julissa Natzely Arce.

I've read of journalist desaparecidos. Never in a million years did I imagine one of those journalists would be my sister and my brother-in-law.



They were kidnapped in Taxco, Guerrero.



Please help me spread this message in hopes that we will get them back safely. pic.twitter.com/qAf0zoofs8 — Julissa Natzely Arce Raya (@julissaarce) November 23, 2023