Sheinbaum promete un gobierno basado en “el humanismo mexicano” creado por AMLO

OCOSINGO; Chis. (apro).- Desde Ocosingo, la precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que en el 2024 no habrá vuelta atrás, ni a la derecha, y que el suyo será un gobierno fundamentado en “el humanismo mexicano”, una forma de gobierno que creó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, basado en los principios de la historia de México.

En la segunda ciudad que visitó este jueves en su primer día de gira por Chiapas ya como precandidata de Morena, Sheinbaum Pardo llegó acompañada del líder nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo, del coordinador de vocería y vínculo con organizaciones sociales, Gerardo Fernández Noroña, y del coordinador estatal de la cuarta transformación de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que en el 2018 arrancó una revolución pacífica, que se le llama la cuarta transformación, porque el cambio es de la misma magnitud que provocaron la Independencia de México, el mismo que la Reforma de Benito Juárez y que la Revolución Mexicana, sólo que ahora fue el pueblo de México el que, con el ejercicio democrática del voto, decidió cambiar el rumbo del país.

Dijo que este gobierno tiene como esencia ser del pueblo y para el pueblo, y pugnó porque nunca más exista un gobierno que sólo mire a los de arriba. “Eso es lo que inició con la Cuarta Transformación”.

Advirtió que esto no puede parar, porque si esto para, regresaremos el pasado. Y que por eso el próximo año, en el 2024, el pueblo de Chiapas y el pueblo de México van a tomar una gran decisión histórica. “Y la decisión es continuamos con la transformación o regresamos al pasado”.

Al igual que en Palenque, de nueva cuenta preguntó a la multitud si quiere corrupción o transformación. Y que acá, en el movimiento que ella encabeza, no hay marcha atrás, que no hay vuelta a la derecha.

“Aquí seguimos caminando con el rumbo, de lo que llama el presidente López Obrador, el humanismo mexicano. Es algo especial en México. Es una forma de gobierno que no fue inventada en ningún otro lugar del mundo. Se desarrolló aquí en nuestro país, basado en nuestra historia. En los principios juaristas, en la esencia de la Revolución Mexicana y la justicia social. En la esencia de lo que fue el gran presidente Lázaro Cárdenas”, indicó.

“Es la esencia del humanismo que dice que no se pueden quedar mexicanos y mexicanas rezagados, que no puede haber mexicanos y mexicanas que tengan hambre. Que no puede haber mexicanos que no sean reconocidos por ser adultos mayores. Que no puede haber mexicanos y mexicanas que no tengan acceso a la educación”.

“El humanismo tiene que ver con tender la mano al que se quedó atrás. Y es mexicano porque se basa en nuestra historia. Ese es el pensamiento, el fundamento de la cuarta transformación de la República. Esa es la forma en que vamos a seguir gobernando a México y esa es la manera en la que vamos a seguir trabajando por el pueblo de México”, precisó.

Presume la pensión universal

Mencionó que en este país se ha cambiado la historia en cinco años. Se separó el poder económico del poder político y los ingresos de los mexicanos y mexicanas sirven para el pueblo de México.

Que hoy se tiene una pensión universal que no sólo es un programa social, sino que es un derecho establecido en la Constitución, ya ningún presidente va a poder quitar la pensión a los adultos mayores.

Señaló que los de la derecha dicen ahora que siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales, pero que eso es falso, pues todos los diputados del PAN votaron en contra de la pensión universal para los adultos mayores.

Y que hoy los jóvenes en este país, todos los de preparatoria tienen una beca universal. Que todos aquellos que van a una escuela pública tienen una beca. También las personas con discapacidad.

Pero no sólo eso, hay obras públicas. “Obras con visión estratégica para todo el país. Obras como el Tren Maya que no sólo traerá a pasajeros y turismo, sino que también será un tren de carga”.

Resaltó el tren transístmico, ha hecho carreteras y puentes de todo el país. Expuso que todo eso no se ha hecho aumentando los impuestos, sino combatiendo la corrupción. Y que ese es el gran cambio en el país, cuando se acaba con la corrupción hay recursos para destinarlos al pueblo de México. Y que es la manera en que se va a seguir gobernando. “Y por eso va a conservar la austeridad republicana”.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y esa será la manera como va a seguir gobernando México. Y también seguiremos con el principio que, por el bien de todos, primero los pobres”, dijo Sheinbaum.

Destacó que ahora hay más inversión extranjera y que ahora el peso está mejor que nunca ante el dólar. Que hay estabilidad económica, estabilidad política, porque se cambió la forma de gobernar.

Que hoy se apoya desde abajo la economía en vez de apoyar a los de arriba.

Prometió que muchas de las políticas públicas que desarrolló en la Ciudad de México las va a desplegar en todo el país y en particular en Chiapas, pues en la cuarta transformación no sólo se construyen programas sociales, sino que se construyen derechos.

Dijo que se garantizará el derecho a la salud, para hacer el sueño del mejor México posible que se pueda construir. Que todos los mexicanos tengan acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y que todo será posible continuar con la cuarta transformación que inició el mejor presidente que haya habido jamás en la historia de México.

Sheinbaum se comprometió ante los miles de chiapanecos a seguir con los principios de no mentir, de no robar ni traicionar al pueblo de Chiapas. Dijo que son tiempos de mujeres transformadoras, que las mujeres tienen todos los derechos.

Fernández Noroña recuerda la represión de Salinas de Gortari

Gerardo Fernández Noroña recordó, por su parte, una escena terrible tras el alzamiento armado del EZLN en enero de 1994, donde milicianos zapatistas fueron asesinados en el mercado de Ocosingo. “Fue un cruel acto de represión del gobierno de Carlos Salinas de Gortari”.

Dijo que, afortunadamente, “hoy eso ya no existe”. “Hoy nuestro compañero López Obrador trabaja para todos por igual, con amor, con entrega y con patriotismo”, señaló.

“Qué lejos están esos tiempos terribles, monstruosos. A la gente se le olvida el daño que le hicieron a este país”, indicó.

Que “los paniaguados del PRI” se suben a la tribuna en las cámaras a hablar que están a favor del pueblo, que están preocupados por la salud, por la educación y por la seguridad, cuando fueron ellos los que entregaron el país en llamas.

“Ellos desmantelaron los servicios de salud pública. Ellos ya están en el basurero de la historia y no van a salir de ahí jamás”, dijo el petista.

“No tengo dudas que vamos a ganar, vamos a arrasar. No tengo ninguna duda, pero no hay que confiarnos. La derecha es culebra. Por eso la unidad de nuestro movimiento es crucial”, agregó.

Explicó que “los medios van a seguir intrigando, los medios van a seguir desinformando”, pero que nada de eso influya en los mexicanos.

Dijo que López Obrador ha estructurado un poderosísimo movimiento que ahora avanza por la continuidad con Sheinbaum a la cabeza.

“Necesitamos dos tercios del Congreso. Tenemos que ganar todas las diputaciones locales y federales, tenemos que ganar todas las presidencias municipales”, insistió.

Eduardo Ramírez Aguilar dijo que de la mano de Sheinbaum seguirán en la misma ruta de la cuarta transformación para que a Chiapas le vaya bien y mejor.

Y que, por vez primera en la historia de México, los chiapanecos y los mexicanos y mexicanas, tendrán a una mujer en la Presidencia de la República.