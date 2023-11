Al mejor postor: el FAM suma en Sinaloa al PAS, exaliado de Morena en la elección pasada

CULIACÁN, Sin. (apro).– Después de defender un convenio de coalición a capa y espada, el líder y fundador del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, decidió aliarse al Frente Amplio por México (FAM). La unión la hicieron pública el jueves en un evento convocado por los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

En el pasado proceso electoral local, Melesio Cuen fue aliado de Morena y del ahora gobernador Rubén Rocha Moya, con quien sostiene un encontronazo político que se ha ido incluso a tribunales con acusaciones penales en contra de su hijo, Héctor Melesio Cuen Diaz, exfuncionario de la UAS, acusado de ejercicio indebido del servicio público por compras millonarias supuestamente realizadas de forma irregular.

En el evento convocado de último momento por las dirigencias del FAM, Melesio Cuen fue el primero en tomar la palabra, rápidamente anunciando su adhesión al proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez.

“Aquí en Sinaloa ya vamos juntos, no únicamente es el PRI, no únicamente es el PRD, no únicamente es el PAN, sino que ahora se suma el Partido Sinaloense y vamos por un triunfo contundente”, añadió.

Héctor Melesio Cuen desde el inicio de la administración del morenista Rubén Rocha Moya se dijo aliado de la Cuarta Transformación, llegando incluso a realizar campaña por el entonces aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, Adán Augusto López Hernández.

Tras su rompimiento franco con Rocha, comenzó a coquetear no solamente con el FAM sino con Movimiento Ciudadano, partido con el que en el pasado también ha mantenido alianzas, en sus aspiraciones a cargos del orden federal.

El rompimiento, dijo durante la conferencia, se debe a que la acumulación de poder no es positiva para la democracia.

“Tenemos una acumulación de poder, pero este 2024 vamos a dar la vuelta a esto que estamos viviendo, por supuesto que esto es posible porque somos el partido local más fuerte y grande de México”, dijo.

Cuen Ojeda fue funcionario del gobierno estatal con la titularidad de la Secretaría de Salud, cargo del que fue separado por Rocha Moya por mantener una denuncia en contra del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos. El cese vino luego de una circular en donde el gobernador condenaba el homicidio del comunicador, por lo que giraba la orden de que todo funcionario y funcionaria de su gabinete debía ceder en sus intentos legales en contra de periodistas.

El oficio fue girado el 9 de mayo de 2022 con prácticamente una dedicatoria a Melesio Cuen, quien mantenía un par de procesos legales, uno de ellos en contra de Luis Enrique Ramírez, por lo que fue cesado el 11 de mayo mediante un oficio dirigido al propio Cuen Ojeda y firmado por Rocha Moya.

La disputa Rocha-Cuen

Desde los tiempos de campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, la posibilidad de una unión a nivel local con el PAS se comenzó a fraguar, sin embargo, esta no se dio, y por el contrario, el mismo López Obrador fue crítico de Cuen Ojeda a quien llamó un “cacique” de la UAS.

Pero casi tres años más tarde Morena, a través de Rocha Moya, se alió a Cuen Ojeda y atrás quedaron esas acusaciones. Durante los tiempos de campaña a la gubernatura en 2021 fueron a cada evento juntos, inseparables. Una vez ungido gobernador, Rocha nombra a Cuen su secretario de Salud, y este último, llegó a declarar que juntos “cogobernarían” Sinaloa.

El verbo lo confeccionó por su alianza con Morena. En entrevista con el semanario Ríodoce, previo a la elección de 2021, Cuen presumió el convenio con el partido, firmado en conjunto con el dirigente Mario Delgado.

“Ahora estamos haciendo política para cogobernar. ¿Por qué hablo con cogobernar? Hablo de cogobernar, significa que en el convenio que nosotros tenemos hay inclusión también en la administración pública, tanto en el orden local municipal como en el estatal, así está el convenio, así está firmado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado”, dijo.

Sin embargo, todos los activos del PAS que una vez estuvieron en el gabinete de Rocha fueron separados del cargo u obligados a sumarse a Morena y a la Cuarta Transformación.

El pleito escaló con acusaciones de Rocha acerca de que su exaliado controlaba a la Universidad. Desde su conferencia semanera, un ejercicio copiado al presidente López Obrador, pero realizado cada lunes por la mañana, el gobernador a cada oportunidad lanza acusaciones contra el ex rector.

El golpeteo creció al grado de que el mismo gobernador, en entrevistas con medios locales, ha declarado que no permitirá que alguien acusado de corrupción llegue por Morena como candidato al Senado en el 2024, en una alusión a Cuen Ojeda.

El hambre por el Senado y la gubernatura

La carrera política de Melesio Cuen comenzó con su alianza al PRI para buscar la presidencia municipal de Culiacán. Una vez logrado el objetivo, dejó el cargo en 2012 para buscar el Senado. Se lanzó por el extinto Partido Nueva Alianza. En 2018 lo intentó de nueva cuenta, esta vez abanderado por la coalición formada entre Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD.

De ese proceso participaron también Manuel Clouthier como candidato independiente y Mario Zamora Gastélum por el PRI quien hizo fórmula con Rosa Elena Millán Bueno. Fueron derrotados por Rubén Rocha Moya y la aplanadora de Morena en una contienda llena de acusaciones de ambos lados.

En sus dos incursiones al Senado ha fracasado. También cuando buscó la gubernatura. La primera vez en 2016 en donde su partido, fundado en 2012 tras su derrota al Senado, pactó alianza con el Movimiento Ciudadano. La elección la perdió frente al priista Quirino Ordaz Coppel.

La siguiente elección a la gubernatura se dio en 2021. Melesio Cuen fue buscado por el PRI, según declaró a Ríodoce, sin embargo, la invitación la declinó y buscó la candidatura por Morena en la Ciudad de México, y al no consumarse esta posibilidad, brindó su apoyo a Rubén Rocha.

Y para este 2024, al menos desde las dirigencias del PRI y el PAN, el nombre que impulsan para la candidatura es el de Héctor Melesio Cuen Ojeda.

El otro botín por disputar

En Sinaloa se disputan en los juzgados el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde el gobierno de Rubén Rocha las acusaciones en contra de funcionarios universitarios los cimentan en las diferencias con Héctor Melesio Cuen, acusado de ser el cacique de la UAS.

El primer paso al abordaje de la UAS se dio con la publicación en el Periódico Oficial el 28 de febrero de la Ley General de Educación Superior, algo que desde la Universidad tildaron como una transgresión a su autonomía.

Después de esa medida comenzaron las movilizaciones por parte de la UAS, pero también la cargada legal por parte de la Fiscalía de Sinaloa, quienes como medida cautelar solicitaron la separación del cargo de Jesús Madueña Molina como rector, admitida por el juez de control.

Y en su última visita a Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador puso más leña a ese fuego. En su intervención desde la conferencia mañanera celebrada en Culiacán el lunes 13 de noviembre, hizo una nueva alusión a Cuen Ojeda.

“El cacicazgo dura hasta que el pueblo quiere”, dijo. Un día antes un grupo de universitarios simpatizantes del PAS se manifestaron en lo que denominan la defensa de la autonomía.

La declaración vino en el marco de las acusaciones desde la tribuna de la mañanera por parte de Rocha Moya en contra de Cuen y la UAS. Y una vez llegado el turno del presidente, este respaldó al gobernador.

“Para eso están los jueces y hace bien el gobernador en presentar denuncias porque si no se estaría encubriendo o algo peor se estaría actuando en complicidad, no hay que olvidar que el presupuesto público es dinero del pueblo”, dijo.

La crónica de una alianza anunciada

Desde su franco rompimiento con Morena, Héctor Melesio Cuen Ojeda se lo pasó declarando que se encontraba analizando alianzas. Desde Movimiento Ciudadano no se logró nada debido a la determinación de la dirigencia nacional de ir en solitario, y a pesar de los esfuerzos del expriista Sergio Torres, dirigente del partido en Sinaloa, esta no se logró.

La otra vía para algún cargo federal era el Frente Amplio, no quedaba ninguna otra.

El 21 de noviembre, Cuen Ojeda dio una entrevista a la reportera Kathia Rivera de Meganoticias Culiacán, a quien reveló que no tenía definido todavía si su partido, el PAS, iría en solitario para la elección local o en coalición.

Ahí, explicó que su intención es el Senado, y por lo tanto, las opciones se acotan.

"La verdad el interés que tengo siempre ha sido el Senado y la gubernatura del estado de Sinaloa, yo me estoy preparando para el 2027, en donde el Partido Sinaloense sí me puede postular, ahí no hay de que, si quieren o quieren otros partidos, no dependo de terceros", dijo.

Dos días más tarde, Marko Cortez, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano le levantaban la mano enfrente de militancia, sobre todo del PAS.

“Le reiteramos nuestro apoyo absoluto y total, no solo al Partido Sinaloense, a Héctor Melesio Cuén, a quienes están sufriendo la persecución política que no lo vamos a permitir, a las instituciones autónomas, a la Universidad en especial”, dijo Alejandro Moreno en su discurso.

Pero esto viene desde agosto. La dirigente en Sinaloa del PAN, Roxana Rubio Valdez, denunció en rueda de prensa que más de cinco mil personas se registraron en el proceso interno del FAM para las encuestas de los y las aspirantes a las candidaturas, y todos emanados de la UAS y /o del PAS.

Esta misma medida se realizó en los procesos del PRI y del PAN, afiliando a universitarios y pasistas a las listas para participar en la encuesta del Frente Amplio.

Sin embargo, esta candidatura aún no es segura. Si bien es el fin que persigue Melesio Cuen, será el género la que defina si se queda o no como candidato.