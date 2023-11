AMLO agradece “reconocimiento” de Biden por captura de “El Nini”; anuncia nueva reunión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo estadunidense Joe Biden su reconocimiento por la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, “El “Nini”, presunto jefe de seguridad de Los Chapitos.

“Le agradecemos la mención, el reconocimiento. Aclarar que un distintivo del gobierno que represento es que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco; nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie”, refrendó.

En su conferencia de prensa mañanera, que hoy se realizó en Oaxaca, el mandatario recalcó que, respetando la línea entre autoridad y delincuencia organizada, se puede trabajar para garantizar la paz.

También insistió en que su gobierno no permite lo que ocurrió en el de Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad, Genaro García Luna, se vinculó con la delincuencia organizada.

Reciente aún su reunión con su homólogo estadunidense, López Obrador anunció que se volverán a encontrar pronto y confió en que Biden ofrezca más visas de trabajo para migrantes.

“Tengo confianza en que lo va a hacer el presidente Biden, nos vamos a volver a reunir, se acordó eso, tengo confianza de que va a ser una propuesta”, comentó.

De paso, el presidente mexicano se lanzó contra algunos gobernadores del Partido Republicano por sus políticas “antiimigrantes y muy inhumanas”.

“Hay un sector de la sociedad en Estados Unidos que no quiere que lleguen los migrantes, ellos están sacando raja con eso y de manera demagógica hablan de que van a ser intolerantes, que no les va a temblar la mano, que van a haber leyes severas para perseguir, detener a migrantes”, comentó.