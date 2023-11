AMLO defiende terna que propuso para sustituir a Arturo Zaldívar: “reúnen los requisitos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la terna que propuso para sustituir al ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que éste renunció al cargo para unirse al equipo de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

El mandatario defendió su terna en su conferencia matutina, realizada en Oaxaca, en la que también señaló que en su anterior propuesta se equivocó con los que eligió, en referencia a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf, quienes llegaron a sugerencia suya al máximo tribunal.

“Con el Poder Judicial sabía yo que estaba descompuesto y planteé, ‘¿cómo le hacemos para reformar?’ Hice unas propuestas de ministros, pero me equivoqué porque se aliaron con los del antiguo régimen. En vez de ser reformadores, se convirtieron o ya eran, con el poder”, indicó el mandatario.

Las tres mujeres propuestas ahora para reemplazar al ministro Zaldívar son: Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, abogadas de profesión y muy cercanas a Morena.

Cuestionado al respecto en su conferencia matutina, el mandatario defendió su propuesta y dijo que las tres cumplen los requisitos.

“Hay una serie de requisitos legales, las tres propuestas reúnen los requisitos, las tres abogadas reúnen los requisitos de ley y, de acuerdo al procedimiento, van a ser los senadores, las senadoras, los que van a decidir.

“Incluso en este caso es en urnas, es voto secreto, nunca he abogado por una persona de una terna que envío, no me ha gustado la simulación”, dijo.

Las propuestas

Respecto a María Estela Ríos González, actual consejera jurídica de la Presidencia, recordó que lleva 30 años de abogada y cuenta “con toda la experiencia”.

En los últimos meses, Ríos González se convirtió en el enlace entre el Ejecutivo federal y la Suprema Corte luego de que en abril pasado el presidente López Obrador pidió a su gabinete romper comunicación con los ministros y después de los señalamientos de la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, por el salario de los integrantes del Pleno del Máximo Tribunal.

Sobre Lenia Batres, hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, actual consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y quien ha sido también diputada federal por Morena, el mandatario aseveró:

“Como yo no voy a tener confianza en Lenia, ni modo que va a llegar a la Suprema Corte a proteger a las empresas petroleras, del sector electico, como lo hacen los que están, no, ella tiene otra formación”, dijo.

La tercera propuesta, Bertha Alcalde, es hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; asesora jurídica de la Cofepris, ha sido representante legal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como delegada en Chihuahua.

En marzo pasado fue propuesta por el gobierno federal para presidir el Instituto Nacional Electoral (INE) en lugar de Lorenzo Córdova, quien concluyó su periodo dentro de dicho organismo el 3 de abril pasado.

Sobre ella, López Obrador dijo que ayudó a “limpiar” la Cofepris.