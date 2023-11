AMLO reprocha devolución de millonaria propiedad a Lozoya; insiste en reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La devolución de una casa con valor de 38 millones de pesos al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue duramente criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien responsabilizó al Poder Judicial de esa decisión y refrendó su intención de impulsar una reforma para que los jueces sean elegidos por voto popular.

Durante su conferencia mañanera que se realizó este viernes en Oaxaca, el mandatario deslindó a su gobierno y a la Fiscalía General de la República (FGR) de la decisión de devolver la propiedad a Lozoya.

"Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez no es la decisión del Ejecutivo o de la Fiscalía, es de una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos o mejores excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia, entonces aprovechan cualquier supuesto error técnico o jurídico", dijo.

El mandatario añadió que cualquier error es aprovechado por los jueces para beneficiar a quienes presuntamente incurrieron en faltas a la ley.

“Faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10 sino a las 12, no fue el jueves sino el viernes, faltó una firma o lo que se le encontró no pasaba de cinco armas de alto poder o cosas por el estilo. Estamos enfrentando a diario todo", ejemplificó.

Ayer, una juez federal ordenó devolver al exdirector de Pemex su casa de Lomas de Bezares en la Ciudad de México, valuada en más de 38 millones de pesos.

La juez Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Domino de la Ciudad de México, Ana Lilia Osorno Arroyo, concluyó que la FGR se equivocó al fundar su pretensión de quedarse con el inmueble conforme a un recurso legal que no estaba vigente cuando Lozoya supuestamente lo adquirió con dinero proveniente de sobornos.

El hecho reactivó la idea del jefe del ejecutivo de impulsar una reforma para que los jueces sean electos por voto ciudadano, así como son electos legisladores y presidentes municipales.

“¿Cómo renovamos el Poder Judicial? pues con el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores”, insistió López Obrador.

Recordó que desde el inicio de su gobierno, sabía que se tenía que reformar al Poder Judicial, pero no como quiso hacerlo Ernesto Zedillo quien jubiló a los ministros. Refirió que pensó hacerlo proponiendo nuevos perfiles, pero aseveró que se equivocó con los que eligió.

“Con el Poder Judicial sabía yo que estaba descompuesto y planteé, ‘¿cómo le hacemos para reformar?’ Hice unas propuestas de ministros, pero me equivoqué porque se aliaron con los del antiguo régimen. En vez de ser reformadores, se convirtieron o ya eran, con el poder”, indicó.

El tabasqueño dijo que antes que concluya su administración enviará su iniciativa de reforma del Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto, aunque para que sea aprobada se requiere mayoría calificada en el Congreso.

“No veo otra salida y pues no basta solo con haciendo la denuncia, para decirlo coloquialmente pues es el ‘remedio y el trapito’, voy a plantear qué es lo que puede ayudar a reformar el poder judicial”, destacó.

“¿Cómo renovamos el Poder Judicial? pues con el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores”, insistió.