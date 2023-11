Fox reacciona contra Xóchitl Gálvez tras polémica por comentarios sobre Mariana Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la ha impulsado varias veces en su intención de ser presidenta de México, este sábado el expresidente Vicente Fox se fue contra la panista Xóchitl Gálvez, al criticarla por el respaldo que dio a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, ante un comentario que el guanajuatense hizo en su contra.

A QUIEN SE ATACA, CON QUE, COMO, DONDE, CUANDO ?? https://t.co/JseTSeGpio — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

“AH, COMO LE HA HECHADO (sic) CREMA A LOS TACOS… A QUE VIENE SI ATACAN A UNA NOS ATACAN A TODAS…”, escribió el mandatario federal en mayúsculas y con faltas de ortografía en su cuenta de X.

AH COMO LE HA HECHADO CREMA A LOS TACOS......

A QUE VIENE SI ATACAN A UNA NOS ATACAN A TODAS... — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

Sin tomar en cuenta que este sábado es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sobre ese mismo mensaje el panista añadió: “A QUIEN SE ATACA, CON QUE, COMO, DONDE, CUANDO?”.

Aunque no la mencionó, el también empresario guanajuatense se refirió a la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien por la mañana reaccionó así a un tuit en el que éste ofendió a Mariana Rodríguez:

Si atacan a una nos atacan a todas.



Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya.



Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor.#25N — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 25, 2023

“Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor”.

Esta es fue la segunda vez en un mismo día que el expresidente Vicente Fox escribe algo en su cuenta de X y enciende las redes sociales. La primera fue más temprano, cuando respondió a un mensaje del periodista Pedro Ferriz de Con, al comentar una foto de Samuel García con Mariana Rodríguez, a quien llamó “dama de compañía”.

Poco tardó la influencer para responderle por la misma vía: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre.



No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. https://t.co/lUF92HtLL1 — Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023

A éste mensaje fue al que hizo segunda Xóchitl Gálvez y que detonó la aseveración de Fox.