“No debe haber ningún tipo de violencia contra las mujeres”: Sheinbaum en Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Desde Compostela, Nayarit, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial única de Morena-PT-PVEM, aprovechó el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para llamar a la gente a reconocer “que no debe haber ningún tipo de violencia contra las mujeres”.

Después de un recorrido por algunos estados del sureste hoy nos encontramos en Nayarit, nos vemos en los municipios de Compostela y Xalisco. pic.twitter.com/etBo1cZqGu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 25, 2023

En los dos minutos finales de su discurso que duró 25, aprovechó la coyuntura internacional para defender su ya conocida frase de que las mujeres pueden cumplir sus sueños hasta de ser “¡presidenta de la República!”.

Ante miles de personas reunidas en la Unidad Deportiva de Compostela, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró:

“Hoy es 25 de noviembre. Es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres (sic). Es un día en donde tenemos que recapacitar y reconocer que no debe haber violencia de ningún tipo, pero no debe haber violencia en particular contra las mujeres, ni violencia política, ni violencia económica, ni violencia psicológica, ningún tipo de violencia, ni violencia física contra las mujeres”.

Agregó que una de las formas de ese reconocimiento “es reconocer que las mujeres tenemos derecho a estar en el espacio público, que no solamente nuestra labor es en el hogar, que queremos a nuestros hijos, a nuestras hijas”.

En una explicación un tanto forzada, Sheinbaum Pardo trajo a cuento su vida personal y familiar:

“Yo soy madre de dos hijos, abuela, esposa, acabo de ser esposa (gritos y aplausos) y claro que quiero a mi marido, quiero a mis hijos, a mi nieto, los adoro, pues es lo más importante, pero eso no significa que una no pueda tener derechos”.

La científica recordó que tuvo la oportunidad de estudiar Física y hasta un doctorado en Ingeniería y, entonces, soltó la idea proselitista:

“Yo lo que quiero es que todas las niñas puedan cumplir también sus sueños, que puedan decir ‘yo tengo derecho a ser bombera, a ser policía, a ser ganadera, a ser campesina, a ser presidenta municipal, a ser senadora, a ser gobernadora y a ser ¡presidenta de la República!”.

Como lo ha hecho en los actos de precampaña de Sheinbaum a los que la ha acompañado, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, afirmó que “la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República abrirá el camino para las mujeres de México”.

Ayer, en su paso por Tenejapa, Chiapas, el precandidato de la Cuarta Transformación a la gubernatura, Eduardo Ramírez, comparó a Claudia Sheinbaum con Leona Vicaro y Josefa Ortiz de Domínguez, mujeres reconocidas por su aportación a la lucha por la independencia de México.

El 25 de junio del 2019, como jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum decretó la Alerta por Violencia contra las Mujeres, debido a la presión que ejercieron diversos colectivos sociales y feministas sobre su administración, por los altos índices de violencia hacia ese género en la capital mexicana.

Como está registrado en la prensa, en varias ocasiones la morenista se negó a hacer esa declaratoria con el argumento de que no era necesaria, pues su gobierno había implementado diversas medidas para combatir el fenómeno. Sin embargo, la mañana del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2019, emitió la declaratoria.

Ese mismo día, por la tarde, mientras miles de mujeres marchaba por el Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo para protestar por los distintos tipos de violencia en su contra, en el Circuito Interior fue ejecutada a tiros Abril Pérez Sagaón, presuntamente por orden de su esposo, Juan Carlos García, quien, cuatro años después, sigue prófugo de la justicia.