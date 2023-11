Ministra cercana a AMLO rechaza la propuesta de elegir por voto popular a integrantes de la Corte

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se dijo en desacuerdo con la propuesta que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador de que los miembros del máximo tribunal del país sean electos por el voto popular.

Al participar en el seminario "El Derecho a la Información, la importancia de la transparencia" en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco, consideró que el perfil necesario para los ministros de la Corte no se obtiene mediante las urnas.

Incluso, la ministra identificada como de las “más cercanas” al tabasqueño intentó compararlo con una discusión que tuvo sobre la pena de muerte con jueces en Estados Unidos, donde algunos jueces son electos de esa manera, en la que el factor “popularidad” jugó un papel importante:

“… Uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervenientes de que no era responsable. En ese momento yo le pregunté '¿por qué emitió esa sentencia?' Y fue clarito 'es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial'", narró.

“Los abogados que necesita la Corte, son abogados que necesitan un perfil específico”; @lorettaortiza



Añadió: “Yo no considero que sea un sistema adecuado; o sea, el perfil que necesita la Corte, los abogados que necesita la Corte son abogados que tienen que tener un perfil específico que no se puede alcanzar en las urnas”.

Loretta Ortiz consideró: "Eso es lo que no nos podemos permitir. No podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular".

La propuesta de López Obrador de elegir por voto popular a los ministros de la SCJN “como lo establecía la Constitución en la época de Juárez”, surgió desde mayo de 2023, antes de que enviara la reforma para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos mediante el voto popular.

Loretta Ortiz fue diputada del Partido del Trabajo (PT), así como una de las fundadoras de Morena.