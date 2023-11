AMLO acusa a la FIL de Guadalajara de ser una "especie de cónclave de la derecha"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Feria del Libro de Guadalajara “siempre es una especie de cónclave de derecha”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque consideró que entre quienes asisten, cinco de 50 están con su gobierno, pero todos son libres de acudir.

Señaló que quienes van a la FIL de Guadalajara soin escritores como Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Martín Moreno, “ese debe abarrotar ahí y muchos”.

“A mí me han invitado en muchos años y nunca he ido y tiene buena fama porque incluso son muy buenos para la simulación. Se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas, además como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos, y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy", aseveró.

En torno a la cancelación de la precandidata a la presiencia por Morena, Claudia Sheinbaum dijo que es libre y enseguida mencionó a otros precandidatos que sí acudieron, “todos tienen derecho”.

“Por ejemplo Paco (Ignacio Taibo II) que es un buen escritor y muy consecuente siempre va y no hay problema de eso, pero en general siempre al grado que al finado Raúl Padilla hasta le dieron un premio en España, la monarquía”.

El presidente añadió que así como en los medios de comunicación la mayoría no está con su gobierno, “lo mismo la Feria de Guadalajara: de 50, cinco, así está un poco desequilibrado, no mucho, pero hay que ir, todo el que quiere ir, somos libres pero sí es importante que se sepa y hagamos todo lo posible para que no haya simulación. Nos perjudicó mucho la hipocresía, la simulación, el engañar que era independientes cuando no era cierto”.