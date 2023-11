El AIFA es el aeropuerto que más carga maneja en todo México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” es el que más carga maneja en todo el país, hecho que se da a casi diez meses del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que daba 108 días a quienes tienen este servicio para migrarlo del aeropuerto “Benito Juárez”, donde se cerraron esas operaciones.

“Cuánto escándalo con el aeropuerto Felipe Ángeles, que no se paraban ni las moscas, les doy una noticia, tampoco les va a gustar a los conservadores: Ya es el aeropuerto que más carga maneja en todo México, de más aviones de carga que aterrizan y despegan con carga, más que el de la Ciudad de México, más que el de Guadalajara, pero con mucho ya el Felipe Ángeles y está creciendo cada vez más”, indicó.

Ese aeropuerto, afirmó, lo terminaron a pesar de los bloqueos y amparos que interpusieron y aunque el 21 de marzo de 2022, en su inauguración, el presidente afirmó que estaba concluido al 100 por ciento, este lunes dijo que “hemos podido irlo consolidando, y ya cuanto termine nuestro mandato va a estar al 100”.

El mandatario federal consideró que esta obra, como el Tren Maya y otras, necesitan tiempo para su consolidación.

“Aunque el Tren Maya se inaugure el 15 de diciembre claro que van a haber todavía algunos faltantes, ajustes, no en seguridad, no en lo fundamental sino puede ser que falte abrir un espacio en una estación, que no va a ser así, no estoy autorizándolo, pero qué ganamos con echar a andar anticipadamente el proyecto, de que tenemos tiempo para irlo consolidando, si esperamos que esté totalmente, o sea terminado, para que el Reforma o López Dóriga no vayan a ir a observar que nada más le pusieron una pasada de pintura, entonces nos queda poco tiempo para consolidar la operación porque todo lleva un tiempo para que funcione”, señaló.

El 2 de febrero de este año en el DOF se publicó el decreto que indica que “queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’, para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga”.

“Los concesionarios y permisionarios que proporcionen el servicio al público de transporte aéreo, nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga, con la excepción prevista en el presente decreto, cuentan con un plazo máximo de 108 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para reubicar sus operaciones fuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’”, especificaba.