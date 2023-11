Maestros que impidieron llegar al CRIT de Tlapa están vinculados a Héctor Astudillo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador vinculó a los docentes que se manifestaron este fin de semana en el evento -que encabezaría en el CRIT de Tlapa, Guerrero-, con el exgobernador, Héctor Astudillo y autoridades locales de partidos opositores; tachó a los maestros de conservadores.

Consideró que se trata de provocaciones para hacer que su gobierno caiga en una incongruencia y señalarlos de autoritarios. “Están esperando que nosotros cometamos un error, que haya una represión, o acto inconsecuente para decir ahí está se los dije, nada más que se van a quedar esperando”.

Expuso que “un grupo de maestros no me permitió que yo asistiera a la inauguración de un centro de terapias de rehabilitación para niñas, niños en la Montaña, pues no iban con el propósito de hacer un planteamiento en busca de justicia, no, iban a provocar, porque están muy desesperados. Y me pueden decir es que son de izquierda yo creo que no, son conservadores”.

Los extremos, dijo, se tocan y aunque respeta a los extremistas los señala por no estar a favor de la transformación. Aclaró que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se mantiene porque no se trata de una inconformidad generalizada en esa organización.

“Es que hay grupos muy manipulados, muy penetrados por el conservadurismo, siempre, para qué vienen encapuchados aquí algunos y con marros y sopletes ¿Por qué la provocación? Yo he luchado por más de 40 años por causas justas y he aprendido que lo mejor es la vía pacífica, la no violencia. Lo que hizo Gandhi y Mandela y Luther King, es eficaz, es más lo que nos mantiene aquí”.

Dijo que su movimiento lleva muchos años evadiendo el acoso de provocadores y criticó que un dirigente no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás.

“Imagínense voy allá y hay agresión, -de pura casualidad estaban todos los medios, Radioformula, ahí estaban los de Reforma- esperando que me agredieran, me humillaran, esa era la nota que esperaban” y afirmó que a Tlapa llegó mucha gente que quería verlo y cuestionó el motivo de los docentes que se manifestaron porque en su gobierno se les ha ayudado más que en anteriores. “¿De qué se trata? ¿cuál es la demanda? ¿los salarios?

"Ningún gobierno ha aumentado los salarios como el nuestro, ya hay un mínimo de 16 mil pesos mensuales, había maestros que ganaban 10, 12 mil pesos mensuales. Este año hemos incrementado 70 mil millones de pesos de presupuesto para salarios de maestros. No hemos tenido ningún problema con los maestros, tengo que agradecerles que no ha habido paros”, reprochó.

Hay muchos de los maestros que, aseguró, nunca han acompañado a su movimiento porque creen que no se puede dar una transformación por la vía pacífica y electoral.

A otro grupo de inconformes los ubicó como “farsantes, vividores que tiene como modus operandi supuestamente representar a grupos sociales y defender a campesinos, obreros, medio ambiente, derechos humanos y viven de eso y la verdad llegan cuando mucho a analizar la realidad, se la pasan en el análisis de la realidad pero no les importa transformar la realidad”.